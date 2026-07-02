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Fortaleza vence Ponte Preta, sobe cinco posições e dorme na vice-liderança da Série B

Estadão Conteúdo

O Fortaleza venceu a Ponte Preta por 2 a 0 nesta quinta-feira, na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ganhou cinco posições na tabela e assumiu, de forma provisória, a vice-liderança.

Com o resultado, o time cearense chega aos mesmos 28 pontos do Vila Nova-GO, que ainda joga na rodada e lidera pelos critérios de desempate. A Ponte Preta, por sua vez, segue em situação delicada: chegou à 12ª derrota em 16 partidas e ocupa a vice-lanterna, com oito pontos.

O Fortaleza teve o controle das ações ao longo do primeiro tempo, com maior posse de bola, enquanto a Ponte Preta adotou uma postura mais reativa, priorizando a marcação e os contra-ataques. Ainda assim, a primeira chegada perigosa foi da equipe paulista, com Thalys, aos 19 minutos.

O clube cearense respondeu aos 25, em chute de Miritello defendido por Guilherme Viana. O goleiro ponte-pretano voltou a aparecer em finalização de Welliton. Já nos acréscimos, Miritello perdeu grande oportunidade ao finalizar por cima, praticamente na pequena área.

Na volta do intervalo, o Fortaleza manteve a pressão e abriu o placar aos 14 minutos. Luiz Fernando fez boa jogada pela esquerda, driblou Danilo e cruzou na medida para Miritello, que cabeceou firme, sem chances para o goleiro Guilherme Viana.

O time cearense quase ampliou aos 19. Guilherme Viana fez grande defesa em finalização de Miritello dentro da área. A Ponte respondeu na sequência, com Diego Tavares obrigando João Ricardo a uma defesa difícil com o pé.

Nos minutos finais, o Fortaleza controlou o ritmo da partida e confirmou a vitória diante de sua torcida aos 37. Maílton arriscou de fora da área e encobriu o goleiro Guilherme Viana para fazer 2 a 0.

Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Criciúma na quarta-feira, às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). No domingo (12), o Fortaleza visita o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 0 PONTE PRETA

FORTALEZA - João Ricardo; Maurício Mucuri (Lucca Prior), Luan Freitas, Lucas Gazal e Gabriel Fuentes; Rodrigo Santos (Ryan), Pierre (Lucas Sasha), Welliton (Paulo Baya) e Rodriguinho (Maílton); Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

PONTE PRETA - Guilherme Viana; Lucas Cunha, Palacios e Márcio Silva (Jonathan Cafu); Thalys, Diego Porfírio (David da Hora), Élvis, Danilo Barcelos e Kevyson (Juan Rorigues); Brandão (Rodriguinho) e Baianinho (Diego Tavares).

GOLS - Miritello, aos 14, e Maílton aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Gazal, Lucas Prior, Luiz Fernando e Pierre (Fortaleza); Palacios e Diego Tavares (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 80.406,00.

PÚBLICO - 8.482 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

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