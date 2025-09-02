Capa Jornal Amazônia
Fortaleza demite técnico Renato Paiva após série negativa e risco de rebaixamento

Estadão Conteúdo

Fortaleza demite técnico Renato Paiva após série negativa e risco de rebaixamento

A passagem de Renato Paiva pelo Fortaleza chegou ao fim nesta terça-feira (2), menos de três meses após o início do trabalho. A diretoria decidiu encerrar o ciclo do treinador português em meio a uma sequência de resultados negativos que mantiveram o time dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito em nota oficial, que também confirmou a saída de toda a comissão técnica.

Paiva foi contratado para substituir Juan Pablo Vojvoda e recebeu a missão de reestruturar a equipe em meio à disputa simultânea de Brasileirão e Libertadores. A aposta, no entanto, não se converteu em rendimento dentro de campo. Em dez partidas, o técnico conquistou apenas uma vitória, somando três empates e seis derrotas, com um aproveitamento de 20%. Os números pesaram diante da cobrança cada vez mais intensa da torcida.

Mesmo com respaldo inicial da diretoria, o treinador buscou alternativas. Optou por mudanças radicais no elenco, afastando cinco jogadores  entre eles Deyverson  e solicitou reforços em posições-chave. A tentativa de mexer nas peças não se traduziu em desempenho, e a equipe seguiu irregular. A queda precoce nas oitavas de final da Libertadores diante do Vélez Sarsfield, da Argentina, apenas aumentou a pressão interna e externa sobre o trabalho.

A derrota por 2 a 1 para o Internacional, no último domingo, fora de casa, acabou sendo o ponto de ruptura. Além do resultado, a atuação apática reforçou a percepção de que não havia evolução técnica nem tática sob o comando de Paiva. A decisão pela mudança foi amadurecida nos bastidores e confirmada dois dias depois, com o clube agradecendo os serviços prestados e desejando sucesso ao treinador.

Com a saída, o Fortaleza terá de recomeçar o planejamento em meio à disputa do Brasileirão. O time soma 15 pontos em 21 rodadas e precisa reagir rapidamente para tentar escapar do rebaixamento. A diretoria agora busca um novo nome capaz de reorganizar o grupo e devolver confiança a um elenco que parece sentir o peso da pressão e da instabilidade.

O próximo compromisso será contra o Vitória, no Castelão, no dia 13, em confronto direto na luta contra o descenso. Até lá, a expectativa é de que a comissão interina assuma os treinos e prepare a equipe para um jogo que pode marcar o início de uma reação ou agravar ainda mais o cenário no clube.

