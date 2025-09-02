Fortaleza demite técnico Renato Paiva após série negativa e risco de rebaixamento Estadão Conteúdo 02.09.25 19h57 Fortaleza demite técnico Renato Paiva após série negativa e risco de rebaixamento A passagem de Renato Paiva pelo Fortaleza chegou ao fim nesta terça-feira (2), menos de três meses após o início do trabalho. A diretoria decidiu encerrar o ciclo do treinador português em meio a uma sequência de resultados negativos que mantiveram o time dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito em nota oficial, que também confirmou a saída de toda a comissão técnica. Paiva foi contratado para substituir Juan Pablo Vojvoda e recebeu a missão de reestruturar a equipe em meio à disputa simultânea de Brasileirão e Libertadores. A aposta, no entanto, não se converteu em rendimento dentro de campo. Em dez partidas, o técnico conquistou apenas uma vitória, somando três empates e seis derrotas, com um aproveitamento de 20%. Os números pesaram diante da cobrança cada vez mais intensa da torcida. Mesmo com respaldo inicial da diretoria, o treinador buscou alternativas. Optou por mudanças radicais no elenco, afastando cinco jogadores entre eles Deyverson e solicitou reforços em posições-chave. A tentativa de mexer nas peças não se traduziu em desempenho, e a equipe seguiu irregular. A queda precoce nas oitavas de final da Libertadores diante do Vélez Sarsfield, da Argentina, apenas aumentou a pressão interna e externa sobre o trabalho. A derrota por 2 a 1 para o Internacional, no último domingo, fora de casa, acabou sendo o ponto de ruptura. Além do resultado, a atuação apática reforçou a percepção de que não havia evolução técnica nem tática sob o comando de Paiva. A decisão pela mudança foi amadurecida nos bastidores e confirmada dois dias depois, com o clube agradecendo os serviços prestados e desejando sucesso ao treinador. Com a saída, o Fortaleza terá de recomeçar o planejamento em meio à disputa do Brasileirão. O time soma 15 pontos em 21 rodadas e precisa reagir rapidamente para tentar escapar do rebaixamento. A diretoria agora busca um novo nome capaz de reorganizar o grupo e devolver confiança a um elenco que parece sentir o peso da pressão e da instabilidade. O próximo compromisso será contra o Vitória, no Castelão, no dia 13, em confronto direto na luta contra o descenso. Até lá, a expectativa é de que a comissão interina assuma os treinos e prepare a equipe para um jogo que pode marcar o início de uma reação ou agravar ainda mais o cenário no clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fortaleza Renato Paiva demissão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso 02.09.25 19h53 FUTEBOL Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão 02.09.25 17h54 MUDANÇA Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B 02.09.25 17h01 SÉRIE B Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição 02.09.25 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08