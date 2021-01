Fortaleza anuncia Renata Kóki como consultora técnica do futebol feminino

O Fortaleza Esporte Clube anunciou no início desta semana a ex-zagueira da seleção brasileira, Renata Kóki, como nova consultora técnica do futebol feminino. Com grande experiência na área, Renata fechou com as Leoas para a temporada 2021, período em que a equipe tricolor vai disputar o Campeonato Cearense, o Brasileiro Sub-18 e possivelmente o Campeonato Brasileiro da Série A2.

Renata Aparecida da Costa, 34 anos de idade, foi apresentada para o elenco no começo da semana, em treino realizado no CT Ribamar Bezerra. Além de ex-atleta, a profissional já foi auxiliar técnica e coordenadora do E.C Iranduba-AM e no 3B Sport-AM, este último exerceu também a função de gerente de futebol e supervisora.

Fazer as Leoas mais fortes é a grande meta da nova consultora técnica. 'Implantar uma metodologia para um clube com a grandeza do Fortaleza, ter um futebol feminino forte e profissional. O Fortaleza teve uma campanha muito boa na A2 e por pouco não conseguimos o acesso. Espero que com a nova visão das atletas, possamos alcançar o nosso objetivo', disse Renata.

'Algumas mudanças serão feitas em relação a disciplina para tentar mudar a visão das atletas deixando o amadorismo de lado. O futebol feminino vem crescendo e a primeira mudança tem que ser da atleta. Em termos de estrutura, temos um bom local para treinamento. Fiz meu primeiro acompanhamento no treino com as meninas e gostei de saber que estão bem amparadas', finalizou a profissional.