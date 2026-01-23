Fórmula 1: Ferrari apresenta o SF-26, carro para a disputa da temporada 2026

A Ferrari divulgou nesta sexta-feira (23) o SF-26, seu novo carro para a temporada de Fórmula 1 de 2026. O campeonato da principal categoria do automobilismo mundial terá início em março.

O monoposto mantém o tradicional vermelho, mas apresenta mais branco em sua identidade visual. Esta cor adicional no modelo foi utilizada para destacar um dos principais patrocinadores da escuderia, a HP. O lançamento do novo SF-26 ocorreu em um evento realizado em Fiorano.

Os pilotos da Ferrari para este ano são Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Na última temporada, a equipe italiana não obteve um bom desempenho. A escuderia encerrou o Mundial de Construtores da Fórmula 1 na quarta posição, atrás de McLaren, Mercedes e Red Bull.

Expectativas para 2026

Hamilton apontou diversos problemas no carro da Ferrari do ano passado. O heptacampeão sugeriu consideráveis melhorias para o novo modelo. Para a temporada de 2026, Riccardo Adami, engenheiro de Hamilton, foi transferido para outra função.

A Fórmula 1 introduz novas regras para carros e motores nesta temporada. A Ferrari mantém otimismo de voltar a brilhar na categoria com o SF-26. A equipe italiana aposta no novo modelo, lançado nesta sexta-feira, para um melhor desempenho.