Força máxima, em busca do tetra e seis títulos em um ano: veja como chega o Bayern para o Mundial

Campeão da Champions League, da Bundesliga, da Copa da Alemanha, da Supercopa da Alemanha e da Supercopa da Europa, o Bayern de Munique é o grande favorito para conquistar o Mundial de Clubes. Caso confirme o favoritismo, os bávaros levantarão sua sexta taça em menos de um ano.

Após encantar o mundo com um futebol extremamente ofensivo na última temporada, especialmente depois de Hansi Flick assumir o comando da equipe vermelha, o Bayern quer mostrar que ainda não perdeu o fôlego e é capaz de conquistar mais.

Na próxima segunda-feira, o time alemão estreia na semifinal da Copa do Mundo de Clubes contra o Al Ahly (EGI), que eliminou o Al Duhail (QAT), às 15h (de Brasília), em busca do tetracampeonato mundial. E visando mais um troféu, os bávaros prometem ir com tudo para levantar a taça.

Mas uma velha discussão se faz necessária: os europeus dão valor ao torneio da Fifa? No que depender do diretor executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a resposta é “sim”. Em entrevista para a “Bayern Magazine”, a revista oficial do clube, o dirigente e ídolo afirmou a vontade de vencer.

- Estamos indo para o Mundial de Clubes com o objetivo claro de trazê-lo de volta a Munique. Nossa equipe e Hansi Flick atribuem grande importância a este título - disse Rummenigge.

No outono europeu, logo após a conquista da Champions e com a incerteza da realização do torneio mundial em virtude da Covid-19, Rummenigge afirmou que o técnico Flick e os principais jogadores do elenco pediram uma postura do dirigente. Segundo ele, o desejo era que o CEO do Bayern se reunisse com a Fifa pedindo a realização da competição.

- Nosso treinador e os principais jogadores estavam sentados em meu escritório porque parecia que o Mundial seria cancelado. Eles me pediram para apoiar a Fifa para sediar o torneio, porque eles realmente queriam a chance histórica de ganhar o sexto título em alguns meses - disse o ex-jogador antes de completar:

- Seis troféus em um ano é algo que apenas o Barcelona conquistou (em 2009). A vontade deles foi crucial para a Fifa, e os organizadores do torneio foram capazes de apresentar um plano de higiene sensato. Agora estamos ansiosos pelo Mundial de Clubes.

VEJA OS MOTIVOS QUE LEVAM O BAYERN AO FAVORITISMO DO MUNDIAL DE CLUBES

Força máximaO técnico Hansi Flick não poupou atletas para a viagem ao Qatar. Na última segunda-feira, o Bayern divulgou os inscritos para a competição e a equipe terá força máxima na competição. Até mesmo jogadores que eram dúvida por conta da Covid-19, como Javi Martínez e Leon Goretzka, foram confirmados. Clique aqui e veja os inscritos do Bayern no Mundial.

Melhor jogador do mundoNão bastasse ter um grande elenco, o Bayern tem também ao seu dispor o melhor jogador do mundo. O polonês Robert Lewandowski, que marcou incríveis 55 gols em 47 partidas na última temporada, segue no auge. Até o momento, o camisa 9 disputou 25 partidas na época atual e balançou as redes 27 vezes. Artilheiro do Campeonato Alemão, Lewa segue com fome de gols e de títulos.

Lewandowski após ser eleito o melhor jogador do mundo (Foto: Divulgação / Bayern)

Chance de conquistar o sexto título em um anoComo dito por Rummenigge, o Bayern quer coroar um ano irretocável e chegar ao sexto título dentro de alguns meses. Apenas o Barcelona, em 2009, teve uma trajetória tão vencedora. Goleiro e capitão da equipe, Manuel Neuer também falou sobre a vontade de levantar o troféu. Clique aqui e veja aqui a entrevista de Neuer ao site da Fifa.

Momento da equipeO Bayern lidera o Campeonato Alemão com certa folga (veja a tabela). Em 19 partidas disputadas, os bávaros têm 45 pontos, com 14 vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Para efeito de comparação, nesta mesma altura da Bundesliga na temporada passada, já sob o comando de Hansi Flick, o Bayern era vice-líder, com 39 pontos, a um do então líder, o RB Leipzig.

Empatar com o MilanO Bayern de Munique vai em busca do tetracampeonato mundial, somando a competição da Fifa e o torneio intercontinental, que é reconhecido pela entidade. Os bávaros foram campeões do mundo em 1976, 2001 e 2013. Caso conquiste o torneio, o Bayern assumirá o posto de segunda equipe com mais títulos da competição ao lado do Milan, que tem quatro. Neste momento, o clube está empatado com São Paulo, Inter de Milão, Barcelona, Peñarol e Boca Juniors. Maior campeão, o Real Madrid tem sete conquistas.

Bayern foi campeão mundial pela última vez em 2013 (Foto: AFP)