Fora de casa, Chelsea bate o lanterna Sheffield e se aproxima do G-4 do Inglês

Invicto com Tuchel. No quarto jogo sob o comando do técnico alemão, o Chelsea visitou o Sheffield United neste domingo, e os Blues venceram por 2 a 1 no Estádio Bramall Lane. Com o resultado, a equipe londrina chegou aos 39 pontos e está somente a um da zona de classificação para a Champions.

DOMÍNIO AZULJogando fora de casa, o Chelsea dominou o primeiro tempo e o time de Thomas Tuchel foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. No fim da etapa inicial, Chilwell lançou para Werner, que tocou para trás dentro da área. O meia Mason Mount chegou batendo de primeira para abrir o placar no Bramall Lane.

SEGUNDO TEMPO EQUILIBRADONa etapa final, o Sheffiled precisou sair para o jogo em busca do gol de empate, que saiu aos nove minutos. McBurnie fez jogada pela esquerda e tocou para Burke. Rüdiger tentou recuar para Mendy, mas não percebeu o goleiro saindo e fez contra. Três minutos depois, em cobrança de pênalti, Jorginho colocou os Blues na frente de novo.

PERTO DO G-4Com o resultado, o Chelsea chegou aos 39 pontos e agora está na quinta colocação do Campeonato Inglês. Sonhando com uma vaga na próxima edição da Champions League, o time de Londres está a um ponto do Liverpool, o quarto colocado.

SEQUÊNCIA​Na próxima rodada da Premier League, o Chelsea encara o Newcastle, em casa, enquanto o Sheffield visita o West Ham.