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Fonseca reencontra algoz na estreia em Munique e tenta dar resposta após Monte Carlo

Estadão Conteúdo

João Fonseca já sabe qual será seu próximo desafio no circuito. Após a boa campanha em Monte Carlo, onde parou nas quartas de final, o brasileiro volta à quadra no ATP 500 de Munique, na Alemanha, e estreia contra o chileno Alejandro Tabilo, atual número 39 do mundo.

O confronto não é dos mais confortáveis. Tabilo venceu as duas partidas anteriores entre eles, incluindo o duelo recente em Buenos Aires, há dois meses, quando o chileno levou a melhor em três sets. Antes disso, já havia superado Fonseca em 2024, ainda no início da ascensão do brasileiro no circuito.

Agora em outro patamar, já como número 35 do ranking, Fonseca chega com mais rodagem e tenta transformar a estreia em uma espécie de resposta dentro de quadra. Uma vitória pode abrir caminho para um novo reencontro, desta vez com o francês Arthur Rinderknech, cabeça de chave número 7.

Os dois se enfrentaram recentemente em Monte Carlo, e o brasileiro levou a melhor em uma partida equilibrada. Caso avance novamente, Fonseca pode confirmar o bom momento diante de adversários diretos no circuito.

A chave em Munique ainda reserva desafios maiores. Alexander Zverev, que eliminou o brasileiro no último torneio, é o principal favorito, enquanto Ben Shelton aparece como outro nome forte entre os top 10 presentes. Alexander Bublik, Flavio Cobolli e Francisco Cerundolo também estão na disputa.

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ATP 500 de Munique

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