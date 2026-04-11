Fonseca reencontra algoz na estreia em Munique e tenta dar resposta após Monte Carlo Estadão Conteúdo 11.04.26 12h11 João Fonseca já sabe qual será seu próximo desafio no circuito. Após a boa campanha em Monte Carlo, onde parou nas quartas de final, o brasileiro volta à quadra no ATP 500 de Munique, na Alemanha, e estreia contra o chileno Alejandro Tabilo, atual número 39 do mundo. O confronto não é dos mais confortáveis. Tabilo venceu as duas partidas anteriores entre eles, incluindo o duelo recente em Buenos Aires, há dois meses, quando o chileno levou a melhor em três sets. Antes disso, já havia superado Fonseca em 2024, ainda no início da ascensão do brasileiro no circuito. Agora em outro patamar, já como número 35 do ranking, Fonseca chega com mais rodagem e tenta transformar a estreia em uma espécie de resposta dentro de quadra. Uma vitória pode abrir caminho para um novo reencontro, desta vez com o francês Arthur Rinderknech, cabeça de chave número 7. Os dois se enfrentaram recentemente em Monte Carlo, e o brasileiro levou a melhor em uma partida equilibrada. Caso avance novamente, Fonseca pode confirmar o bom momento diante de adversários diretos no circuito. A chave em Munique ainda reserva desafios maiores. Alexander Zverev, que eliminou o brasileiro no último torneio, é o principal favorito, enquanto Ben Shelton aparece como outro nome forte entre os top 10 presentes. Alexander Bublik, Flavio Cobolli e Francisco Cerundolo também estão na disputa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP 500 de Munique João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor Assim como o Papão venceu muitos adversários por 7 gols, o Papão também sofreu algumas goleadas ao longo da sua história 10.04.26 14h42 futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 Copa Libertadores da América Mirassol x Lanús: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/04) pela Libertadores Mirassol e Lanús jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.04.26 18h00