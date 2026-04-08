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Fonseca exalta foco e festeja vaga nas oitavas de Monte Carlo: 'Aproveitar as oportunidades'

Brasileiro também elogiou qualidades do adversário, 27º no ranking

Estadão Conteúdo

Uma mistura de satisfação e alívio. Esse foi o sentimento de João Fonseca após garantir a vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo após uma vitória dramática diante do francês Arthur Rinderknech pelo placar de 2 a 1, nesta quarta-feira.

O confronto, que teve pouco mais de duas horas e meia de duração, exigiu muito do jovem tenista carioca que destacou o que foi preponderante para o resultado positivo. "Definido nos detalhes", afirmou o competidor. Sobre o rival, atual 27º do ranking, ele exaltou o alto nível de competitividade.

"Um jogo de altos e baixos, com um jogador que quebra muito o ritmo com voleios e bons saques. Eu tentei botar o máximo de bolas dentro da quadra", afirmou o atleta de 19 anos que resumiu a estratégia que o levou a vitória.

"O que eu tenho falado há muito tempo: aproveitar as oportunidades. Eu aproveitei o break-point no penúltimo game e estou muito feliz com tudo o que eu fiz hoje", completou o tenista que fez a festa com a torcida.

Esta foi a sua segunda vitória no torneio. Na estreia, ele enfrentou o canadense Gabriel Diallo e bateu o rival até com certa facilidade pelo placar de 2 sets a 0. O triunfo desta quarta-feira iguala o seu melhor resultado na carreira em eventos do Masters 1000, competições que só perdem importância comparados aos quatro Grand Slams.

No mês passado, ele chegou até a fase de oitavas de final em Indian Wells, na Califórnia. Fonseca, no entanto, acabou se despedindo da competição ao ser eliminado pelo italiano Jannik Sinner, atual número 2 do ranking da ATP.

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