Fonseca exalta foco e festeja vaga nas oitavas de Monte Carlo: 'Aproveitar as oportunidades' Brasileiro também elogiou qualidades do adversário, 27º no ranking Estadão Conteúdo 08.04.26 11h27 Uma mistura de satisfação e alívio. Esse foi o sentimento de João Fonseca após garantir a vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo após uma vitória dramática diante do francês Arthur Rinderknech pelo placar de 2 a 1, nesta quarta-feira. O confronto, que teve pouco mais de duas horas e meia de duração, exigiu muito do jovem tenista carioca que destacou o que foi preponderante para o resultado positivo. "Definido nos detalhes", afirmou o competidor. Sobre o rival, atual 27º do ranking, ele exaltou o alto nível de competitividade. "Um jogo de altos e baixos, com um jogador que quebra muito o ritmo com voleios e bons saques. Eu tentei botar o máximo de bolas dentro da quadra", afirmou o atleta de 19 anos que resumiu a estratégia que o levou a vitória. "O que eu tenho falado há muito tempo: aproveitar as oportunidades. Eu aproveitei o break-point no penúltimo game e estou muito feliz com tudo o que eu fiz hoje", completou o tenista que fez a festa com a torcida. Esta foi a sua segunda vitória no torneio. Na estreia, ele enfrentou o canadense Gabriel Diallo e bateu o rival até com certa facilidade pelo placar de 2 sets a 0. O triunfo desta quarta-feira iguala o seu melhor resultado na carreira em eventos do Masters 1000, competições que só perdem importância comparados aos quatro Grand Slams. No mês passado, ele chegou até a fase de oitavas de final em Indian Wells, na Califórnia. Fonseca, no entanto, acabou se despedindo da competição ao ser eliminado pelo italiano Jannik Sinner, atual número 2 do ranking da ATP. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters de Monte Carlo Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com 'casadinha', Paysandu inicia venda de ingressos para jogos da Série C na Curuzu Papão terá dois jogos seguidos em casa no campeonato, contra o Brusque-SC e Barra-SC 08.04.26 11h57 futebol e redes Paysandu ultrapassa o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, confira Time bicolor superou o Leão Azul e soma o maior número de seguidores nas redes sociais, conforme o levantamento de março do IBOPE Repucom 08.04.26 10h44 mais esportes Incêndio atinge cobertura do Velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro Fogo foi controlado no início da manhã desta quarta-feira (8) 08.04.26 9h31 COPA NORTE Águia de Marabá vira sobre o Galvez, mantém 100% e dispara na liderança do Grupo B Equipe paraense busca reação no segundo tempo, vence por 3 a 2 e complica cenário dos concorrentes na Copa Norte 07.04.26 21h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com time alternativo, Remo encara o Amazonas para continuar vivo na Copa Norte Com apenas um ponto e risco real de eliminação precoce, Leão precisa vencer em casa para seguir com chances no Grupo B 08.04.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quarta-feira 08.04.26 7h00 futebol e redes Paysandu ultrapassa o Remo no ranking digital dos clubes brasileiros, confira Time bicolor superou o Leão Azul e soma o maior número de seguidores nas redes sociais, conforme o levantamento de março do IBOPE Repucom 08.04.26 10h44 mais esportes Incêndio atinge cobertura do Velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro Fogo foi controlado no início da manhã desta quarta-feira (8) 08.04.26 9h31