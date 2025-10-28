Fonseca descarta preocupação com desconforto nas costas e revela quando irá raspar o cabelo O brasileiro chegou a pedir atendimento médico no terceiro set Estadão Conteúdo 28.10.25 15h07 João cai em Roma e chega na terceira derrota seguida (Reprodução / Instagram @atptour @joaoffonseca) Após vencer Denis Shapovalov na estreia do Masters 1000 de Paris, nesta terça-feira, 28, João Fonseca tranquilizou a todos sobre uma potencial lesão no torneio. O brasileiro chegou a pedir atendimento médico no terceiro set e recebeu massagem na região lombar. Porém, nada que preocupe para o jogo da segunda rodada, contra o russo Karen Khachanov, número 14 do ranking da ATP. "Senti uma pequena dor nas costas, mas acho que é normal para qualquer tenista. O tênis é assim, semana a semana. Jogando bastante torneios vai vir pequenas lesões e pequenos desconfortos", explicou Fonseca, em entrevista coletiva. "Nada que uma fisioterapia não melhore, uma banheira de gelo. Estamos fazendo de tudo possível para ficar bem essa semana. Não foi nada de mais, não senti que eu ia me retirar da partida, foi mais um desconforto. Se tomasse um remédio poderia melhorar. Estou me sentindo bem fisicamente", completou. Esta foi a segunda vitória de João Fonseca sobre o rival canadense (o primeiro triunfo aconteceu na última sexta-feira, em confronto válido pelo ATP 500 da Basileia). QUANDO JOÃO FONSECA IRÁ RASPAR O CABELO? Após conquistar o ATP 500 da Basileia, Fonseca revelou uma promessa que fez com seus técnicos, que rasparia o cabelo caso ganhasse o título. Porém, não veremos ele em ação com o novo visual. "Já falei com meus treinadores que vou fazer quando acabar a temporada, que vou estar de férias, não vai ter televisão, vou provavelmente postar pra todo mundo, vou ficar feio e não vai ter nenhum torneio pra jogar (risos)". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters de Paris João Fonseca preocupação desconforto nas costas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Chapecoense aparece com leve favoritismo contra o Remo, segundo projeções da UFMG Leão e Verdão do Oeste têm chances quase idênticas de vitória no confronto direto pelo acesso à Série A, neste domingo (2), no Baenão 28.10.25 16h04 FUTEBOL Remo lidera desempenho das últimas 10 rodadas da Série B e Paysandu segue na lanterna; veja números Leão Azul vive grande fase e tem a melhor campanha recente da Série B, enquanto o Papão amarga a pior sequência do torneio 28.10.25 15h53 Futebol Ex-Remo, Daniel Paulista é demitido do Sport-PE na lanterna da Série A Treinador foi campeão paraense no Remo no início da temporada. 28.10.25 14h12 Futebol Assim como o Remo, Chapecoense está há seis rodadas sem perder na Série B Equipes somam os mesmos 57 pontos e chegam invictas há seis rodadas; quem vencer assume a vice-liderança da Segundona 28.10.25 12h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense-SC; veja valor Time azulino está em boa fase na Série B e pode ficar mais perto do acesso em caso de vitória sobre a Chape 28.10.25 9h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 28.10.25 7h00 Amistoso Feminino Itália x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (28/10) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Inglaterra; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 28.10.25 12h00 Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49