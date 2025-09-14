Fonseca critica 'catimba' de Tsitsipas e exalta força mental: 'Nunca pode deixar de acreditar' Estadão Conteúdo 14.09.25 16h12 João Fonseca esteve muito perto de perder para o experiente Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo, mas virou a partida com duas quebras de serviço espetaculares no terceiro e decisivo set e assegurou a vitória brasileira sobre a Grécia na Copa Davis. Radiante com o triunfo, o jovem de 19 anos, 42º colocado no ranking da ATP, festejou o triunfo e, principalmente, a força mental para superar os momentos de dificuldade durante o confronto. "No Brasil, dizemos que o brasileiro nunca desiste. Quando joga pelo país, você nunca pode deixar de acreditar", comentou Fonseca após a partida. "Estou muito feliz de vencer essa partida, como a encarei, continuei positivo. Provavelmente, a gente vai comemorar bastante. Isso é Brasil!", disse o jovem, antes de deixar a entrevista correndo para tirar uma foto com a equipe na quadra. O triunfo teve um sabor especial para o brasileiro, que reclamou da "catimba" de Tsitsipas durante a partida. "Comecei melhor, mas ele conseguiu o break (point), depois jogou melhor, fez fisioterapia, saiu da quadra, enfim... Acaba tendo nervosismo a mais, errando mais bolas", analisou, em entrevista à CazéTV, satisfeito por dar o troco no set decisivo. "Daí errou a primeira bola, errou bola fácil e a gente ficou. Ele está no país dele, tem de ganhar. Você mantém, acredita..." Fonseca fez questão de agradecer o capitão Jaime Oncins por ajudá-lo a manter a cabeça no lugar, mesmo com as constantes vaias da torcida grega. "Tô nem aí (para vaias), sabíamos que seria difícil por estarmos na Grécia. Já estava p***, fiz besteira, reclamei, tomei esporro do Jaime, tentei chamar os brasileiro aqui, mas não deu certo", afirmou. "O Jaime confiou em mim, no time e voltamos a um grupo muito forte. Vamos ver onde podemos chegar", disse, referindo-se à classificação aos qualifiers da Copa Davis em 2026. "Jogar pelo Brasil é muito diferente, tem pressão a mais, orgulho a mais. Só tenho agradecer todo mundo que torceu, xingou e mandou energia positiva. Aqui é Brasil e não desiste", comemorou o brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Copa Davis Brasil Grécia João Fonseca Stefanos Tsitsipas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos. 14.09.25 8h00 Carlos Ferreira O futebol cobra respeito dos mal educados 14.09.25 8h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 mma UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos 13.09.25 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 14.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/09) pelo Brasileirão Atlético MG e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 15h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Bragantino x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/09) pelo Brasileirão RB Bragantino e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.09.25 10h00