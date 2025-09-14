Capa Jornal Amazônia
Fonseca critica 'catimba' de Tsitsipas e exalta força mental: 'Nunca pode deixar de acreditar'

Estadão Conteúdo

João Fonseca esteve muito perto de perder para o experiente Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo, mas virou a partida com duas quebras de serviço espetaculares no terceiro e decisivo set e assegurou a vitória brasileira sobre a Grécia na Copa Davis. Radiante com o triunfo, o jovem de 19 anos, 42º colocado no ranking da ATP, festejou o triunfo e, principalmente, a força mental para superar os momentos de dificuldade durante o confronto.

"No Brasil, dizemos que o brasileiro nunca desiste. Quando joga pelo país, você nunca pode deixar de acreditar", comentou Fonseca após a partida. "Estou muito feliz de vencer essa partida, como a encarei, continuei positivo. Provavelmente, a gente vai comemorar bastante. Isso é Brasil!", disse o jovem, antes de deixar a entrevista correndo para tirar uma foto com a equipe na quadra.

O triunfo teve um sabor especial para o brasileiro, que reclamou da "catimba" de Tsitsipas durante a partida. "Comecei melhor, mas ele conseguiu o break (point), depois jogou melhor, fez fisioterapia, saiu da quadra, enfim... Acaba tendo nervosismo a mais, errando mais bolas", analisou, em entrevista à CazéTV, satisfeito por dar o troco no set decisivo. "Daí errou a primeira bola, errou bola fácil e a gente ficou. Ele está no país dele, tem de ganhar. Você mantém, acredita..." Fonseca fez questão de agradecer o capitão Jaime Oncins por ajudá-lo a manter a cabeça no lugar, mesmo com as constantes vaias da torcida grega. "Tô nem aí (para vaias), sabíamos que seria difícil por estarmos na Grécia. Já estava p***, fiz besteira, reclamei, tomei esporro do Jaime, tentei chamar os brasileiro aqui, mas não deu certo", afirmou. "O Jaime confiou em mim, no time e voltamos a um grupo muito forte. Vamos ver onde podemos chegar", disse, referindo-se à classificação aos qualifiers da Copa Davis em 2026.

"Jogar pelo Brasil é muito diferente, tem pressão a mais, orgulho a mais. Só tenho agradecer todo mundo que torceu, xingou e mandou energia positiva. Aqui é Brasil e não desiste", comemorou o brasileiro.

