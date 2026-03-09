Fonseca celebra ritmo agressivo e mira Sinner: 'Qualquer tenista quer enfrentar os melhores' Estadão Conteúdo 09.03.26 9h07 Com um ritmo agressivo e muita confiança em seus golpes, João Fonseca festejou a vitória por 2 sets a 0 sobre o americano Tommy Paul, conquistada na madrugada desta segunda-feira, em jogo válido pelo torneio de Indian Wells. Garantido nas oitavas, ele comentou sobre o desempenho que confirmou a sua permanência na competição e já mira o próximo adversário: Jannik Sinner, número 2 do ranking. "Desde o começo eu mantive um ritmo agressivo, procurando fazer o jogo que eu queria e consegui duas quebras. Já na segunda parcial, voltando de um primeiro set maravilhoso, tive uma quebra logo no começo, mas com a cabeça positiva, eu consegui me virar muito bem", afirmou Fonseca. Após a partida, o brasileiro reconheceu a qualidade de seu rival, que apresentou uma boa evolução no segundo set, mas enfatizou o seu amadurecimento desde que passou a competir pelo circuito profissional. "Ele (Tommy Paul) conseguiu variar um pouco mais as oportunidades que teve, mas estou feliz com a forma que lidei e mantive a cabeça positiva. Estou muito satisfeito de ter essa mentalidade hoje. Sou muito mais capaz de jogar partidas grandes e estou mais consciente do que preciso fazer para vencer os grandes adversários". Quanto a enfrentar Sinner, número dois do ranking da ATP, e vencedor de quatro Grand Slams, o jovem tenista carioca de 19 anos mostrou mesmo estar obstinado em buscar grandes conquistas. "Qualquer tenista quer sempre enfrentar os melhores", afirmou. Com o triunfo, João Fonseca se tornou o primeiro brasileiro a atingir a quarta rodada de um Masters 1000 desde Thiago Monteiro, em Roma, em 2024, e o primeiro em Indian Wells desde Thomaz Bellucci, em 2012. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Indian Wells João Fonseca vestiário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 Futebol Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 12.03.26 16h13 FUTEBOL Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível' O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada 12.03.26 15h22 futebol No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão 12.03.26 12h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58