Fonseca celebra ritmo agressivo e mira Sinner: 'Qualquer tenista quer enfrentar os melhores'

Estadão Conteúdo

Com um ritmo agressivo e muita confiança em seus golpes, João Fonseca festejou a vitória por 2 sets a 0 sobre o americano Tommy Paul, conquistada na madrugada desta segunda-feira, em jogo válido pelo torneio de Indian Wells. Garantido nas oitavas, ele comentou sobre o desempenho que confirmou a sua permanência na competição e já mira o próximo adversário: Jannik Sinner, número 2 do ranking.

"Desde o começo eu mantive um ritmo agressivo, procurando fazer o jogo que eu queria e consegui duas quebras. Já na segunda parcial, voltando de um primeiro set maravilhoso, tive uma quebra logo no começo, mas com a cabeça positiva, eu consegui me virar muito bem", afirmou Fonseca.

Após a partida, o brasileiro reconheceu a qualidade de seu rival, que apresentou uma boa evolução no segundo set, mas enfatizou o seu amadurecimento desde que passou a competir pelo circuito profissional.

"Ele (Tommy Paul) conseguiu variar um pouco mais as oportunidades que teve, mas estou feliz com a forma que lidei e mantive a cabeça positiva. Estou muito satisfeito de ter essa mentalidade hoje. Sou muito mais capaz de jogar partidas grandes e estou mais consciente do que preciso fazer para vencer os grandes adversários".

Quanto a enfrentar Sinner, número dois do ranking da ATP, e vencedor de quatro Grand Slams, o jovem tenista carioca de 19 anos mostrou mesmo estar obstinado em buscar grandes conquistas. "Qualquer tenista quer sempre enfrentar os melhores", afirmou.

Com o triunfo, João Fonseca se tornou o primeiro brasileiro a atingir a quarta rodada de um Masters 1000 desde Thiago Monteiro, em Roma, em 2024, e o primeiro em Indian Wells desde Thomaz Bellucci, em 2012.

