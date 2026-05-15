Fofão é anunciada como nova auxiliar técnica de Zé Roberto na seleção feminina de vôlei A CBV também informou "outras profissionais serão chamadas nas próximas semanas" Estadão Conteúdo 15.05.26 18h53 Fofão, é ex-levantadora e nova auxiliar técnica do Brasil (Divulgação / CBV) A seleção brasileira feminina de vôlei ganhou um reforço de peso na comissão técnica. Nesta sexta-feira, a ex-levantadora Fofão, campeã olímpica em Pequim-2008, foi anunciada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) como nova auxiliar de José Roberto Guimarães, depois de aceitar convite do técnico. A CBV também informou "outras profissionais serão chamadas nas próximas semanas". Fofão assume o cargo na próxima segunda-feira, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, no Rio de Janeiro. "O convite foi uma surpresa. Como sempre o Zé Roberto surpreendendo com os convites dele. Eu expliquei a minha situação para ele, pois não esperava o convite e já tinha alguns projetos, mas conseguimos conciliar. Fiquei surpresa, mas muito feliz com esse voto de confiança da parte dele, nos conhecemos há muito tempo", disse Fofão. Depois da aposentadoria em 2015, a ex-levantadora acumulou experiência à beira da quadra. Ela já atuou como coordenadora técnica das seleções femininas de base em 2021, e dirigiu a seleção feminina sub-17 entre 2023 e 2024, se tornando a primeira mulher a assumir uma seleção no vôlei brasileiro. "A minha expectativa é poder contribuir com minha experiência, minha presença com os projetos do time. É uma comissão técnica que eu conheço muito bem, já trabalhei com algumas atletas. Então poder ajudar com minhas vivências de atleta, acrescentar com o que for possível, dar o meu melhor, é o que espero nesse ciclo. Tem muito trabalho pela frente e vamos juntar forças para que a seleção alcance seus objetivos, estou muito motivada com esta nova missão", completou. Além do ouro em Pequim-2008, Fofão também conquistou a medalha de bronze na Olimpíada de Atlanta-1996 e Sydney-2000. Por todo o currículo vitorioso ao longo de 18 anos de carreira, a jogadora entrou para o Hall da Fama do Voleibol em 2015. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei seleção feminina Zé Roberto Fofão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para a final da Copa Norte Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. 14.05.26 20h29 Futebol CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil Remo é o único representante do norte do país na competição 14.05.26 19h16 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33