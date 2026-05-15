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Fofão é anunciada como nova auxiliar técnica de Zé Roberto na seleção feminina de vôlei

A CBV também informou "outras profissionais serão chamadas nas próximas semanas"

Estadão Conteúdo
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Fofão, é ex-levantadora e nova auxiliar técnica do Brasil (Divulgação / CBV)

A seleção brasileira feminina de vôlei ganhou um reforço de peso na comissão técnica. Nesta sexta-feira, a ex-levantadora Fofão, campeã olímpica em Pequim-2008, foi anunciada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) como nova auxiliar de José Roberto Guimarães, depois de aceitar convite do técnico.

A CBV também informou "outras profissionais serão chamadas nas próximas semanas". Fofão assume o cargo na próxima segunda-feira, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

"O convite foi uma surpresa. Como sempre o Zé Roberto surpreendendo com os convites dele. Eu expliquei a minha situação para ele, pois não esperava o convite e já tinha alguns projetos, mas conseguimos conciliar. Fiquei surpresa, mas muito feliz com esse voto de confiança da parte dele, nos conhecemos há muito tempo", disse Fofão.

Depois da aposentadoria em 2015, a ex-levantadora acumulou experiência à beira da quadra. Ela já atuou como coordenadora técnica das seleções femininas de base em 2021, e dirigiu a seleção feminina sub-17 entre 2023 e 2024, se tornando a primeira mulher a assumir uma seleção no vôlei brasileiro.

"A minha expectativa é poder contribuir com minha experiência, minha presença com os projetos do time. É uma comissão técnica que eu conheço muito bem, já trabalhei com algumas atletas. Então poder ajudar com minhas vivências de atleta, acrescentar com o que for possível, dar o meu melhor, é o que espero nesse ciclo. Tem muito trabalho pela frente e vamos juntar forças para que a seleção alcance seus objetivos, estou muito motivada com esta nova missão", completou.

Além do ouro em Pequim-2008, Fofão também conquistou a medalha de bronze na Olimpíada de Atlanta-1996 e Sydney-2000. Por todo o currículo vitorioso ao longo de 18 anos de carreira, a jogadora entrou para o Hall da Fama do Voleibol em 2015.

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