Fluminense vence duelo direto contra o Bahia e fica com a vaga direta à Libertadores

O Fluminense ficou com a última vaga para a fase de grupos da Libertadores de 2026. No confronto direto diante do Bahia, o time carioca acordou na reta final e contou com gols de Paulo Henrique Ganso e Thiago Silva para vencer por 2 a 0, e terminar na quinta colocação, neste domingo, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão.

O Fluminense dependia só de si para terminar na quinta colocação. Apesar de um primeiro tempo abaixo e Fábio fazendo boas intervenções, só entrou no jogo quando Ganso e Soteldo saíram do banco. O camisa 10 aproveitou o erro do Bahia para abrir o placar. Depois, o venezuelano cruzou na cabeça de Thiago Silva para sacramentar a vitória e fazer o time se despedir do Brasileiro com 64 pontos.

Agora, o Fluminense volta todas as suas atenções para a Copa do Brasil, onde na quinta-feira tem o primeiro confronto das semifinais contra o Vasco, no Maracanã. Corinthians e Cruzeiro medem forças no outro duelo do mata-mata.

Já o Bahia vai para a sua segunda edição de Libertadores seguida. Novamente o clube vai encarar a fase prévia, uma vez que terminou em sétimo, com 60 pontos. O Botafogo é outro que ira disputar a pré-Libertadores.

Querendo resolver logo a partida, o Fluminense começou melhor, ocupando o campo de ataque. Lucho Acosta era o jogador mais agudo, com boa movimentação e criando chances para os companheiros. Entretanto, a efetividade passou longe do setor ofensivo do time, com arremates sem direção e pouco assustando o goleiro Ronaldo. O Bahia, por sua vez, explorava bem o contra-ataque e era mais objetivo com a bola nos pés.

Tanto que foi quem criou as melhores chances da primeira etapa. Pulga bateu cruzado e Fábio espalmou. No rebote, Willian José teve o chute travado por Martinelli. Antes da ida para o intervalo, o time baiano subiu as linhas e forçou o erro do adversário. Samuel Xavier se atrapalhou com a bola, Willian José recebeu na área e Fábio salvou a pele dos cariocas, com outra boa defesa.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com o freio de mão puxado. Com transições lentas, seguiu tímido no ataque, nem as entradas de Soteldo e John Kennedy oxigenaram o setor, sendo uma presa fácil da defesa baiana. Enquanto isso, o Bahia mantinha a assertividade, porém novamente parou no goleiro Fábio, desta vez defendendo a finalização de Jean Lucas.

Quando o confronto esfriou, o Bahia pagou caro pelo erro. Após bola mal recuada, Ganso se antecipou a Kanu e deu um toque sutil sobre o goleiro para abrir o placar, aos 29 minutos. O time baiano sentiu o golpe e novamente o Fluminense aproveitou o bom momento para colocar em prática sua efetividade. Soteldo recebeu na direita e cruzou na cabeça de Thiago Silva, aos 37, sacramentando a vitória e a classificação direta à Libertadores dos cariocas.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 BAHIA

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Nonato (Hércules), Martinelli (Bernal) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Serna (Soteldo) e Everaldo (John Kennedy). Técnico: Luís Zubeldía.

BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir (Tiago), Willian José (Cauly) e Erick Pulga (Ruan Pablo). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Ganso, aos 29, Thiago Silva, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Nonato, Samuel Xavier, Erick Pulga e Acevedo.

RENDA - R$ 1.927.662,50.

PÚBLICO - 52.268 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).