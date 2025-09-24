Fluminense tem bola na trave nos acréscimos, mas empata com o Lanús e dá adeus à Sul-Americana

O Fluminense se despediu da Copa Sul-Americana nas quartas de final nesta terça-feira. Depois de perder o primeiro jogo na Argentina por 1 a 0, o time carioca realizava um bom jogo no Maracanã, tanto que igualou o agregado cedo com um golaço de Canobbio, mas acabou cedendo o empate por 1 a 1 ao Lanús, que ficou com a vaga para as semifinais. A frustração ficou maior quando nos acréscimos Cano carimbou a trave.

A postura e o vacilo no fim no duelo de ida custaram caro ao time de Renato Gaúcho. Novamente o Fluminense cometeu o erro de ceder o contra-ataque ao Lanús, que aproveitou tanto em Buenos Aires, quanto no Maracanã, para avançar no mata-mata, que agora aguarda o vencedor de Universidad de Chile-CHI e Alianza Lima-PER.

Após o apito final, os protestos contra Renato Gaúcho que antes se reservavam às redes sociais, ganhou coro no estádio, quando a torcida xingou o treinador de "burro", por conta das substituições, bastante contestadas e das declarações que o treinador tem feito após jogos na temporada.

Se depois do Super Mundial nos Estados Unidos esperava um Fluminense mais leve no segundo semestre, mostrou que o time sente a falta ainda do colombiano Arias. Se no Brasileiro está em oitavo lugar, próximo ao G-6, ainda resta a Copa do Brasil, onde está nas semifinais e irá enfrentar o Vasco em dezembro.

A partida entre brasileiros e argentinos teve novos capítulos de violência nas arquibancadas. Durante o intervalo, torcedores do Lanús e a Polícia Militar do Rio de Janeiro entraram em confronto, atrasando o reinício em pouco mais de 20 minutos. A principal preocupação dos jogadores argentinos era com seus familiares, que se encontravam no setor visitante do Maracanã.

O Fluminense impôs um bom ritmo no começo da partida. Ocupando bem os espaços, tinha em Lucas Acosta e Serna o desafogo para criar as jogadas ofensivas, principalmente pelos lados do campo. Em bolas cruzadas, Cannobio e Acosta assustaram em cabeceios. Everaldo também teve sua chance, mas desperdiçou. O volume criado surtiu efeito aos 19 minutos, com a dobradinha de Serna e Acosta.

O colombiano cruzou, o argentino ajeitou de cabeça e Canobbio, de voleio, empatou o agregado. O gol animou os cariocas, que ainda tiveram uma bola na trave de Samuel Xavier. O ritmo do time brasileiro seguiu intenso, com jogadas laterais, porém sem a efetividade do começo do duelo. Na reta final, o Fluminense diminuiu a sua intensidade e o Lanús conseguiu equilibrar o duelo, apesar disso não levaram perigo ao gol de Fábio.

A segunda etapa voltou com certo atraso, devido a uma confusão no setor visitante, envolvendo torcedores argentinos e o policiamento. Com a bola rolando, o Lanús buscou desestabilizar o Fluminense, com faltas e provocações, na tentativa de enervar os ânimos em campo. O time brasileiro se saiu bem da situação e Martinelli esquentou as luvas de Losada. Pelo alto, Freytes e Thiago Silva também incomodaram. Até que o Fluminense cedeu, assim como na Argentina, o contra-ataque que o Lanús buscava.

Renê saiu errado, Aquino tabelou com o Moreno e deixou tudo igual, aos 21. O gol desestabilizou o time carioca, que se desorganizou e cedia ainda mais espaços. Marcich parou em Fábio e Bou no rebote isolou.

A reta final foi de desespero carioca. Abusando do jogo aéreo, Cano por pouco não se tornou herói, em chute rente ao travessão. Depois, Keno viu Izquierdoz tirar seu gol em cima da linha. Os últimos minutos foram de pressão e a frustração ficou maior quando Cano cabeceou na trave e a bola saiu caprichosamente.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 LANÚS

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (John Kennedy); Canobbio (Riquelme Felipe), Everaldo (Cano) e Serna (Keno). Técnico: Renato Gaúcho.

LANÚS - Losada; Gonzalo Pérez (Muñoz), Izquierdoz, Canale e Marcich; Agustín Cardozo, Medina e Marcelino Moreno (Watson); Salvio (Morgantini), Segovia (Aquino) e Rodrigo Castillo (Walter Bou). Técnico: Mauricio Pellegrino.

GOLS - Canobbio, aos 19 minutos do primeiro tempo. Aquino, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Silva, Freytes, Renê e Segovia.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

RENDA - R$ 1.820.223,50.

PÚBLICO - 43.742 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).