Fluminense supera Fortaleza com brilho de Serna e Fábio bate recorde de jogos Estadão Conteúdo 16.08.25 18h43 O Fluminense venceu o Fortaleza por 2 a 1 neste sábado, no Maracanã, em jogo marcado não apenas pelo resultado esportivo, mas por um feito histórico. O goleiro Fábio, ao entrar em campo, chegou à marca de 1.390 partidas oficiais na carreira, igualando Peter Shilton, lendário arqueiro da seleção inglesa, e se consolidando como o jogador com mais jogos disputados na história do futebol. Aos 44 anos, o goleiro alcança o recorde atuando em alto nível, sendo peça fundamental em um triunfo que recoloca a equipe carioca em rota de recuperação no Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo foi de intensidade e alternância. O Fortaleza controlou a posse, especialmente com Lucero arriscando de longa distância, mas foi o Fluminense quem demonstrou maior eficiência nas chegadas ao ataque. A abertura do placar aconteceu logo aos oito minutos, quando Serna construiu pela esquerda e serviu Cano, que finalizou com oportunismo. O time cearense ainda balançou as redes com Kervin Andrade, mas o VAR confirmou toque de mão do atacante. Já nos acréscimos, nova polêmica: o árbitro marcou pênalti em Martinelli, mas voltou atrás após revisão, interpretando simulação do meio-campista. Na segunda etapa, o domínio territorial do Fortaleza se manteve, mas a objetividade seguiu com o Fluminense. Serna, novamente protagonista, fez jogada individual pela esquerda, superou Brítez e cruzou rasteiro para Canobbio concluir de primeira, ampliando o placar. A resposta do adversário veio rapidamente: Allanzinho, em seu primeiro toque, encontrou espaço nas costas da defesa e serviu Breno Lopes, que apenas completou para as redes, recolocando o time cearense no jogo. O Fortaleza aumentou a pressão nos minutos finais, tentando explorar o desgaste físico da equipe mandante. Foi nesse momento que a importância de Fábio se revelou em campo de forma condizente com sua trajetória. Seguro nas saídas, firme nas defesas e imponente na condução da última linha, o goleiro não apenas protegeu o resultado, mas deu contornos simbólicos a uma noite que já era histórica. Sua presença transmitiu tranquilidade em um contexto de adversidade, como tantas vezes ao longo de quase três décadas de carreira. Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Red Bull Bragantino no sábado, às 16h, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). No domingo, às 18h30, o Fortaleza recebe o Mirassol, em Fortaleza (CE). FICHA TÉCNICA FLUMINENSE 2 X 1 FORTALEZA FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Davi Schuindt, Manoel e Renê; Bernal, Martinelli (Hércules) e Ganso (Lima); Serna, Cano (Everaldo) e Keno (Canobbio). Técnico: Renato Gaúcho. FORTALEZA - Helton Leite; Tinga, Brotes, Gastón Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Rossetto (Bareiro), Kervin Andrade (Lucca Prior) e Yago Pikachu (Allanzinho); Lucero (Deyverson) e Herrera (Breno Lopes). Técnico: Renato Paiva. GOLS - Cano, aos oito minutos do primeiro tempo. Canobbio, aos 18, e Breno Lopes, aos 27 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Bernal e Martinelli (Fluminense); Breno Lopes, Brítez, Kervin Andrade e Lucero (Fortaleza) ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS). RENDA - R$ 1.287.034,00. PÚBLICO - 31.215 torcedores. LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). 