O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fluminense resiste no Barradão com time alternativo e vence Vitória em jogo com duas expulsões

Estadão Conteúdo

O Fluminense entrou em campo em Salvador com uma escalação repleta de reservas, priorizando a Copa Sul-Americana. Mesmo assim, conseguiu vencer o Vitória por 1 a 0 neste sábado, pela 25ª rodada, encerrando a sequência de três tropeços consecutivos.

O jogo foi marcado pelas expulsões, uma para cada lado, ainda no primeiro tempo. A vantagem numérica inicial do Fluminense durou pouco, mas foi suficiente para o time carioca construir o placar. O gol de Hércules definiu a partida.

Com a vitória, o time carioca chegou a 31 pontos e voltou a vencer fora de casa após dois meses. O Vitória, estacionado nos 22, segue ameaçado pela zona de rebaixamento.

O Vitória começou intenso, empurrado pela torcida. Logo no primeiro minuto, Dudu recebeu cartão amarelo após falta dura em Lima. Minutos depois, acertou o cotovelo no rosto do meia, que saiu de campo com o olho inchado, mas não foi advertido.

A insistência de Dudu em lances ríspidos custou caro. Em nova falta, sobre Canobbio, o lateral foi expulso aos 25 minutos. A partir daí, o Fluminense assumiu o controle e Cano quase abriu o placar em chute que explodiu na trave.

Pouco depois, Hércules aproveitou rebote da defesa e acertou belo chute para fazer 1 a 0. O Vitória reagiu imediatamente e Erick também carimbou a trave de Fábio, mantendo o confronto aberto.

A partida ainda reservava mais tensão. Igor Rabello, em sequência de faltas desnecessárias, recebeu dois amarelos em apenas quatro minutos e foi expulso aos 47. O jogo foi para o intervalo com vantagem no placar, mas igualdade em campo.

Na segunda etapa, o Vitória buscou o empate com maior volume de jogo. Matheuzinho teve boa chance logo no reinício, mas parou em Fábio. O goleiro seria decisivo para segurar a pressão baiana.

Renato Kayzer e Romarinho também apareceram bem, mas esbarraram na segurança do goleiro tricolor. O Fluminense, por sua vez, reduziu o ímpeto ofensivo e tratou de administrar a vantagem mínima.

Na próxima rodada, o Vitória visita o Grêmio no domingo, às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). No mesmo dia, às 16h, o Fluminense faz o clássico com o Botafogo, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 1 FLUMINENSE

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Pepê, Dudu e Matheuzinho; Erick (Fabri, depois Renzo López), Renato Kayzer e Osvaldo (Ronald Lopes, depois Romarinho). Técnico: Rodrigo Chagas.

FLUMINENSE - Fábio; Guga (Julio Fidélis), Ignácio, Igor Rabello e Gabriel Fuentes; Otávio, Hércules (Bernal) e Lima (Lezcano/Manoel); Canobbio, Cano e Serna (Lavega). Técnico: Renato Gaúcho.

GOL - Hércules, aos 36 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pepê (Vitória) e Serna (Fluminense).

CARTÕES VERMELHOS - Dudu (Vitória) e Igor Rabello (Fluminense).

RENDA - R$ 608.557,00.

PÚBLICO - 27.467 presentes.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).

