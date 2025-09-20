Fluminense resiste no Barradão com time alternativo e vence Vitória em jogo com duas expulsões Estadão Conteúdo 20.09.25 18h33 O Fluminense entrou em campo em Salvador com uma escalação repleta de reservas, priorizando a Copa Sul-Americana. Mesmo assim, conseguiu vencer o Vitória por 1 a 0 neste sábado, pela 25ª rodada, encerrando a sequência de três tropeços consecutivos. O jogo foi marcado pelas expulsões, uma para cada lado, ainda no primeiro tempo. A vantagem numérica inicial do Fluminense durou pouco, mas foi suficiente para o time carioca construir o placar. O gol de Hércules definiu a partida. Com a vitória, o time carioca chegou a 31 pontos e voltou a vencer fora de casa após dois meses. O Vitória, estacionado nos 22, segue ameaçado pela zona de rebaixamento. O Vitória começou intenso, empurrado pela torcida. Logo no primeiro minuto, Dudu recebeu cartão amarelo após falta dura em Lima. Minutos depois, acertou o cotovelo no rosto do meia, que saiu de campo com o olho inchado, mas não foi advertido. A insistência de Dudu em lances ríspidos custou caro. Em nova falta, sobre Canobbio, o lateral foi expulso aos 25 minutos. A partir daí, o Fluminense assumiu o controle e Cano quase abriu o placar em chute que explodiu na trave. Pouco depois, Hércules aproveitou rebote da defesa e acertou belo chute para fazer 1 a 0. O Vitória reagiu imediatamente e Erick também carimbou a trave de Fábio, mantendo o confronto aberto. A partida ainda reservava mais tensão. Igor Rabello, em sequência de faltas desnecessárias, recebeu dois amarelos em apenas quatro minutos e foi expulso aos 47. O jogo foi para o intervalo com vantagem no placar, mas igualdade em campo. Na segunda etapa, o Vitória buscou o empate com maior volume de jogo. Matheuzinho teve boa chance logo no reinício, mas parou em Fábio. O goleiro seria decisivo para segurar a pressão baiana. Renato Kayzer e Romarinho também apareceram bem, mas esbarraram na segurança do goleiro tricolor. O Fluminense, por sua vez, reduziu o ímpeto ofensivo e tratou de administrar a vantagem mínima. Na próxima rodada, o Vitória visita o Grêmio no domingo, às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). No mesmo dia, às 16h, o Fluminense faz o clássico com o Botafogo, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). FICHA TÉCNICA VITÓRIA 0 X 1 FLUMINENSE VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Pepê, Dudu e Matheuzinho; Erick (Fabri, depois Renzo López), Renato Kayzer e Osvaldo (Ronald Lopes, depois Romarinho). Técnico: Rodrigo Chagas. FLUMINENSE - Fábio; Guga (Julio Fidélis), Ignácio, Igor Rabello e Gabriel Fuentes; Otávio, Hércules (Bernal) e Lima (Lezcano/Manoel); Canobbio, Cano e Serna (Lavega). Técnico: Renato Gaúcho. GOL - Hércules, aos 36 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Pepê (Vitória) e Serna (Fluminense). CARTÕES VERMELHOS - Dudu (Vitória) e Igor Rabello (Fluminense). RENDA - R$ 608.557,00. PÚBLICO - 27.467 presentes. LOCAL - Barradão, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Vitória Fluminense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 FUTEBOL Paysandu sofre gol no final, perde para o Goiás e agoniza na lanterna da Série B Equipe bicolor não conseguiu segurar o resultado e sai e campo com mais uma derrota. Goiás assume a liderança provisória da Série B 20.09.25 18h10 FUTEBOL Torcedor do Remo provoca o Paysandu e se fantasia de 'Fantasma da Série C; assista Antes do jogo contra o Atlético-GO, torcedor do Remo passeia pelo bairro de São Brás em Belém fantasiado de 'Fantasma da Série C' 20.09.25 17h35 FUTEBOL Com Rossi de titular, Paysandu está escalado para pegar o Goiás na Série B Papão tenta escapar da lanterna da Série B diante do vice-líder Goiás 20.09.25 15h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 FUTEBOL Paysandu sofre gol no final, perde para o Goiás e agoniza na lanterna da Série B Equipe bicolor não conseguiu segurar o resultado e sai e campo com mais uma derrota. Goiás assume a liderança provisória da Série B 20.09.25 18h10