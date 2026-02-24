Fluminense renova contrato de Martinelli até 2030 e afasta interesse do exterior

O Fluminense oficializou nesta terça-feira a renovação de contrato do volante Martinelli por mais quatro temporadas. O novo vínculo passa a ser válido até o fim de 2030 e reforça a permanência de um dos pilares do elenco nos últimos anos.

O jogador, que tinha contrato até dezembro de 2027, vinha sendo alvo de interesse de clubes estrangeiros. No início deste ano, o Fluminense chegou a recusar uma proposta de 13 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões).

Formado nas categorias de base de Xerém, Martinelli construiu trajetória no clube e se tornou titular em momentos decisivos. Um dos destaques da campanha vitoriosa na Libertadores de 2023, o volante também atingiu recentemente a marca de 300 partidas com a camisa tricolor

Em entrevista recente, o jogador reconheceu o desejo de atuar no futebol internacional no futuro, mas destacou que qualquer eventual transferência dependerá de uma negociação que seja positiva para ambas as partes. "Se for para fazer a carreira aqui, vou fazer com toda felicidade do mundo. Não tenho do que reclamar daqui", afirmou.

Enquanto isso, o Fluminense se prepara para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.