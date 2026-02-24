Fluminense renova contrato de Martinelli até 2030 e afasta interesse do exterior O volante também atingiu recentemente a marca de 300 partidas com a camisa tricolor Estadão Conteúdo 24.02.26 14h57 Martinelli, do Fluminense (Lucas Merçon / Fluminense) O Fluminense oficializou nesta terça-feira a renovação de contrato do volante Martinelli por mais quatro temporadas. O novo vínculo passa a ser válido até o fim de 2030 e reforça a permanência de um dos pilares do elenco nos últimos anos. O jogador, que tinha contrato até dezembro de 2027, vinha sendo alvo de interesse de clubes estrangeiros. No início deste ano, o Fluminense chegou a recusar uma proposta de 13 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões). Formado nas categorias de base de Xerém, Martinelli construiu trajetória no clube e se tornou titular em momentos decisivos. Um dos destaques da campanha vitoriosa na Libertadores de 2023, o volante também atingiu recentemente a marca de 300 partidas com a camisa tricolor Em entrevista recente, o jogador reconheceu o desejo de atuar no futebol internacional no futuro, mas destacou que qualquer eventual transferência dependerá de uma negociação que seja positiva para ambas as partes. "Se for para fazer a carreira aqui, vou fazer com toda felicidade do mundo. Não tenho do que reclamar daqui", afirmou. Enquanto isso, o Fluminense se prepara para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fluminense Martinelli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Breves Fight Combat Agita a Ilha do Marajó com Duelo de Gigantes no Peso Pesado 24.02.26 12h56 Futebol Vem aí a 63ª decisão estadual com Re-Pa 24.02.26 12h54 mais esportes Paraense conquista dois ouros no Mundial de jiu-jitsu em Minas Gerais Rennieh Pessoa subiu ao pódio três vezes, sendo duas em primeiro lugar e outra em segundo 24.02.26 11h14 futebol Internacional tem dúvida no setor defensivo para jogo contra o Remo Duelo, válido pela quarta rodada do Brasileirão, ocorre nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 24.02.26 10h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES INVIÁVEL Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões 24.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 24.02.26 7h00 futebol Internacional tem dúvida no setor defensivo para jogo contra o Remo Duelo, válido pela quarta rodada do Brasileirão, ocorre nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 24.02.26 10h32 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08