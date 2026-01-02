Fluminense renova contrato com o goleiro Fábio, de 45 anos, até o fim de 2027 Ele contabiliza 261 partidas com a camisa tricolor e deve passar da marca de jogos ainda este ano Estadão Conteúdo 02.01.26 9h04 A trajetória vencedora do goleiro Fábio está longe de ter um fim. Aos 45 anos, o camisa 1 do time carioca teve o seu contrato renovado por mais dois anos na noite desta quinta-feira. A permanência do jogador foi anunciada nas redes sociais do clube. O time das Laranjeiras exaltou a identificação do atleta com a agremiação e destacou ainda a longevidade de sua carreira. Ele é o recordista de jogos na história do futebol mundial e vai para a sua quinta temporada pelo clube no próximo ano. "Fábio escreveu aqui aquelas histórias que parecem já escritas. Chegou ao Tricolor aos 41 anos, carreira consagrada. Contra todas as estatísticas, enfileirou partidas, colecionou títulos, bateu recordes e, em 2025, se tornou o atleta de futebol com mais jogos na história do esporte. É um dos melhores goleiros do mundo", diz parte da nota divulgada pelo clube. Em quatro temporadas, ele contabiliza 261 partidas com a camisa tricolor. Pela equipe das Laranjeiras, o goleiro foi campeão da Copa Libertadores em 2023, da Recopa Sul-Americana, em 2024, e tem ainda dois títulos estaduais (2022 e 2023). Destaque do Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa, disputado no meio do ano, nos Estados Unidos, o goleiro foi indicado ao prêmio "The Best Fifa" 2025. Na competição, a equipe carioca chegou às semifinais e foi eliminada pelo Chelsea. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fluminense Fábio renovação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57