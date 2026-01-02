Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fluminense renova contrato com o goleiro Fábio, de 45 anos, até o fim de 2027

Ele contabiliza 261 partidas com a camisa tricolor e deve passar da marca de jogos ainda este ano

Estadão Conteúdo

A trajetória vencedora do goleiro Fábio está longe de ter um fim. Aos 45 anos, o camisa 1 do time carioca teve o seu contrato renovado por mais dois anos na noite desta quinta-feira. A permanência do jogador foi anunciada nas redes sociais do clube.

O time das Laranjeiras exaltou a identificação do atleta com a agremiação e destacou ainda a longevidade de sua carreira. Ele é o recordista de jogos na história do futebol mundial e vai para a sua quinta temporada pelo clube no próximo ano.

"Fábio escreveu aqui aquelas histórias que parecem já escritas. Chegou ao Tricolor aos 41 anos, carreira consagrada. Contra todas as estatísticas, enfileirou partidas, colecionou títulos, bateu recordes e, em 2025, se tornou o atleta de futebol com mais jogos na história do esporte. É um dos melhores goleiros do mundo", diz parte da nota divulgada pelo clube.

Em quatro temporadas, ele contabiliza 261 partidas com a camisa tricolor. Pela equipe das Laranjeiras, o goleiro foi campeão da Copa Libertadores em 2023, da Recopa Sul-Americana, em 2024, e tem ainda dois títulos estaduais (2022 e 2023).

Destaque do Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa, disputado no meio do ano, nos Estados Unidos, o goleiro foi indicado ao prêmio "The Best Fifa" 2025. Na competição, a equipe carioca chegou às semifinais e foi eliminada pelo Chelsea.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Fluminense

Fábio

renovação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa

Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense

04.01.26 10h00

Futebol

Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026

O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo.

04.01.26 9h00

Futebol

Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão

Jogador deu entrevista a um podcast do clube

02.01.26 19h53

Futebol

Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso

Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 

02.01.26 19h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026

O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo.

04.01.26 9h00

FUTEBOL

Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C

Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais

04.01.26 8h00

REFORÇO

Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026

Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026

03.01.26 18h11

FUTEBOL

Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe'

Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo

04.01.26 10h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda