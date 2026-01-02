Fluminense renova contrato com o goleiro Fábio, de 45 anos, até o fim de 2027

A trajetória vencedora do goleiro Fábio está longe de ter um fim. Aos 45 anos, o camisa 1 do time carioca teve o seu contrato renovado por mais dois anos na noite desta quinta-feira. A permanência do jogador foi anunciada nas redes sociais do clube.

O time das Laranjeiras exaltou a identificação do atleta com a agremiação e destacou ainda a longevidade de sua carreira. Ele é o recordista de jogos na história do futebol mundial e vai para a sua quinta temporada pelo clube no próximo ano.

"Fábio escreveu aqui aquelas histórias que parecem já escritas. Chegou ao Tricolor aos 41 anos, carreira consagrada. Contra todas as estatísticas, enfileirou partidas, colecionou títulos, bateu recordes e, em 2025, se tornou o atleta de futebol com mais jogos na história do esporte. É um dos melhores goleiros do mundo", diz parte da nota divulgada pelo clube.

Em quatro temporadas, ele contabiliza 261 partidas com a camisa tricolor. Pela equipe das Laranjeiras, o goleiro foi campeão da Copa Libertadores em 2023, da Recopa Sul-Americana, em 2024, e tem ainda dois títulos estaduais (2022 e 2023).

Destaque do Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa, disputado no meio do ano, nos Estados Unidos, o goleiro foi indicado ao prêmio "The Best Fifa" 2025. Na competição, a equipe carioca chegou às semifinais e foi eliminada pelo Chelsea.