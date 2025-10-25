Fluminense recebe o Internacional no Maracanã para dar a volta por cima após perder clássico O Fluminense chega em baixa após sofrer dura derrota por 2 a 0 para o Vasco Estadão Conteúdo 25.10.25 9h42 Em busca de um resultado positivo para 'entrar nos eixos' sob o comando de Luís Zubeldía, o Fluminense tem um importante compromisso neste sábado. O time carioca recebe o Internacional no Maracanã, a partir de 17h30, em duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. O Fluminense chega em baixa após sofrer dura derrota por 2 a 0 para o Vasco. De olho em uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, a equipe ocupa a sétima posição, com 41 pontos, cinco atrás do Botafogo, que abre o G-6. Assim como o time tricolor, o Inter não chega com moral e vem de derrota por 1 a 0 para o Bahia, em jogo atrasado disputado em Salvador (BA). Vivendo altos e baixos desde a chegada do técnico Ramón Díaz, o Colorado é o 14° colocado, com 35 pontos, apenas quatro à frente do Vitória, primeiro clube na zona de rebaixamento. O atacante John Kennedy deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. Em boa fase, o ele é cotado para aparecer no lugar do argentino Germán Cano, que foi escalado na última rodada e teve atuação abaixo das expectativas da torcida. O zagueiro Ignácio também deve ser novidade. O defensor é o favorito para substituir Freytes, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, e atuar ao lado do capitão Thiago Silva. Um dos reforços anunciados na última janela de transferências, Igor Rabello também é opção, mas corre por fora nesta disputa. Zubeldía também conta com o retorno do volante Nonato. Sem atuar desde o início de outubro por conta de um edema na coxa esquerda, o meio campo voltou a treinar esta semana e pode ser opção no banco de reservas. Em contrapartida, o meia Paulo Henrique Ganso, que aos poucos retorna a rotina de treinos depois de se recuperar de uma lesão na panturrilha esquerda, deve seguir longe dos gramados. O zagueiro Manoel, com dores no joelho esquerdo, também não tem sua presença confirmada. Destaque do Internacional na temporada, o meia Alan Patrick, recuperado de uma lombalgia que o tirou dos últimos dois jogos, e o atacante Johan Carbonero, que cumpriu suspensão na última rodada, voltam a ser escalados entre os titulares. Mas o técnico Ramón Diaz tem desfalques importantes, sendo o principal deles Vitão. O zagueiro sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo no último jogo e ficará longe dos gramados por até três semanas. Mercado, Clayton Sampaio e Juninho são os favoritos para formarem o trio defensivo. Além da baixa no meio da defesa, o lateral-esquerdo Bernabéi cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos e deve ser substituído por Victor Gabriel, zagueiro de origem, mas que pode ser improvisado no setor. O jovem Pablo também está entre as opções da comissão técnica. O lateral-direito Aguirre, que já foi desfalque na última rodada, segue no departamento médico se recuperando de uma ruptura na fáscia plantar do pé direito. Alan Benítez e Bruno Gomes disputam a vaga. FICHA TÉCNICA FLUMINENSE X INTERNACIONAL FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, John Kennedy e Canobbio. Técnico: Luís Zubeldía. INTERNACIONAL - Ivan; Bruno Gomes (Alan Benitez), Clayton Sampaio, Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz. ÁRBITRO - Raphael Claus (SP) DATA - 25/10 (Sábado) HORÁRIO - 17h30 LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) 