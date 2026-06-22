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Fluminense oficializa volta de Thiago Silva até dezembro: 'Algumas histórias nunca vão ter fim'

Estadão Conteúdo

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira um reforço de peso para sua defesa já mirando a volta dos jogos em julho após a Copa do Mundo. O clube das Laranjeiras oficializou o retorno de Thiago Silva, após breve passagem pelo Porto e frustração com a não convocação para o Mundial de Estados Unidos, Canadá e México.

"Algumas histórias nunca vão ter fim", escreveu o clube nas redes sociais, anunciando o acerto. "Ídolo, monstro, referência... o maior zagueiro da história do futebol está de volta ao Fluminense!", completou.

Revelado no Fluminense, Thiago Silva sempre destacou que gostaria de se aposentar no clube e chega para sua quarta passagem para concluir o sonho que carregava desde a época em que brilhava no Chelsea.

O zagueiro de 41 anos deixou o clube no fim de 2025 seduzido por projeto do Porto e também mirando a Copa do Mundo. Ocorre que os planos do clube português não deram certo e, ao fim da temporada, ele acabou informado que não teria o vínculo renovado.

O defensor saiu de férias para repensar a carreira - cogitou a aposentadoria -, mas acabou convencido pelos dirigentes do Fluminense de que ainda poderia ser útil. Thiago Silva assinou até dezembro para reorganizar a zaga tricolor, questionada nos últimos jogos antes da pausa.

"O zagueiro é aguardado no CT Carlos Castilho para se juntar ao grupo e iniciar os treinamentos na próxima semana. Esta será a quarta passagem de Thiago Silva pelo Fluminense, a terceira na equipe profissional. O Monstro soma 212 jogos e 19 gols vestindo a Armadura Tricolor", concluiu o Fluminense.

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