Fluminense oficializa volta de Thiago Silva até dezembro: 'Algumas histórias nunca vão ter fim' Estadão Conteúdo 22.06.26 18h17 O Fluminense anunciou nesta segunda-feira um reforço de peso para sua defesa já mirando a volta dos jogos em julho após a Copa do Mundo. O clube das Laranjeiras oficializou o retorno de Thiago Silva, após breve passagem pelo Porto e frustração com a não convocação para o Mundial de Estados Unidos, Canadá e México. "Algumas histórias nunca vão ter fim", escreveu o clube nas redes sociais, anunciando o acerto. "Ídolo, monstro, referência... o maior zagueiro da história do futebol está de volta ao Fluminense!", completou. Revelado no Fluminense, Thiago Silva sempre destacou que gostaria de se aposentar no clube e chega para sua quarta passagem para concluir o sonho que carregava desde a época em que brilhava no Chelsea. O zagueiro de 41 anos deixou o clube no fim de 2025 seduzido por projeto do Porto e também mirando a Copa do Mundo. Ocorre que os planos do clube português não deram certo e, ao fim da temporada, ele acabou informado que não teria o vínculo renovado. O defensor saiu de férias para repensar a carreira - cogitou a aposentadoria -, mas acabou convencido pelos dirigentes do Fluminense de que ainda poderia ser útil. Thiago Silva assinou até dezembro para reorganizar a zaga tricolor, questionada nos últimos jogos antes da pausa. "O zagueiro é aguardado no CT Carlos Castilho para se juntar ao grupo e iniciar os treinamentos na próxima semana. Esta será a quarta passagem de Thiago Silva pelo Fluminense, a terceira na equipe profissional. O Monstro soma 212 jogos e 19 gols vestindo a Armadura Tricolor", concluiu o Fluminense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Fluminense Thiago sklva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Seleção Brasileira: Martinelli fala sobre Escócia e possível vaga no time titular Martinelli fala em decisão difícil contra a Escócia e destaca preparação da Seleção 22.06.26 16h29 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14 Futebol Messi marca contra a Áustria e se torna o maior artilheiro da história das Copas Gol histórico saiu aos 38 minutos do primeiro tempoe abriu o placar para os argentinos. 22.06.26 15h20 Futebol Com Neymar e sem dois jogadores, Seleção faz penúltimo treino antes de encarar a Escócia Com quatro pontos somados, o Brasil divide a liderança do Grupo C com Marrocos 22.06.26 13h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES MAL-ESTAR Alex Escobar passar mal ao vivo na TV Globo e preocupa fãs O apresentador esportivo estava com a voz trêmula e aparentou estar "desnorteado com as palavras" 22.06.26 16h32 Futebol Com Neymar e sem dois jogadores, Seleção faz penúltimo treino antes de encarar a Escócia Com quatro pontos somados, o Brasil divide a liderança do Grupo C com Marrocos 22.06.26 13h49 FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14