Fluminense lança camisa em homenagem à torcida tricolor

O Fluminense apresentou nesta sexta-feira, 15, em parceria com a Umbro, uma nova camisa em homenagem à torcida tricolor. O lançamento faz parte da campanha “Cada Time Tem a Sua”, da Umbro, e foi desenvolvida pelo artista Killa Villam.

A coleção, que ilustra os cantos de torcedores no estádio, possui estampa de grená, detalhes verdes na gola e nas mangas, além de grafismos em tons diferentes, representando o sangue tricolor que corre pelas veias. Confira!

A edição é limitada e já está disponível a partir de hoje (15), no valor de R$249,99, nas lojas oficiais do Fluminense e no site da Umbro Brasil.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)