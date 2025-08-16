Fluminense encerra empréstimo do atacante Paulo Baya, que reforça o Ceará Estadão Conteúdo 16.08.25 11h03 O Fluminense anunciou nesta sexta-feira a rescisão do empréstimo do atacante Paulo Baya. O jogador, contratado no início da temporada junto ao Primavera-SP, atuou em 17 partidas pelo clube tricolor e marcou dois gols. Pouco utilizado, Baya deixa o clube carioca e já foi confirmado como novo reforço do Ceará. Em 2024, o atacante havia sido um dos destaques do Goiás, com 19 gols e seis assistências em 52 partidas. Foi dele, inclusive, o gol que garantiu o empate com o Ceará na última rodada da Série B e ajudou o time nordestino no acesso à elite nacional. No Fluminense, entretanto, as oportunidades foram escassas. Ao todo, Paulo Baya somou 530 minutos em campo, média de apenas 31 por jogo, quase sempre entrando no decorrer das partidas. Mesmo sondado pelo Atlético-GO no meio do ano, o camisa 77 acabou permanecendo no elenco, mas não conseguiu se firmar. "O Fluminense FC informa que chegou a um acordo pelo fim do vínculo de empréstimo do atacante Paulo Baya. O clube agradece ao atleta por todo empenho e deseja sucesso na sequência de sua carreira", publicou o clube em nota oficial. Agora no Ceará, o jogador terá nova oportunidade de retomar o bom momento que viveu na temporada passada. O time cearense segue em busca de reforços para se manter competitivo na Série A. Enquanto isso, o Fluminense ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e volta a campo neste sábado, às 16h, no Maracanã, diante do Fortaleza. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fluminense Ceará Paulo Baya COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Futebol ‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão 15.08.25 15h53 Adrenalina David Lucas: o jovem trilheiro que transformou um sonho de criança em uma jornada rumo ao campeonato 15.08.25 15h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 16.08.25 7h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25