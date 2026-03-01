Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fluminense empata com o Vasco no fim em jogo de pênaltis perdidos e vai à decisão do Carioca

Ganso foi decisivo e, com enorme categoria, deslocou o goleiro Léo Jardim para marcar o gol da classificação do Tricolor.

Estadão Conteúdo

O Fluminense confirmou sua vaga na final do Campeonato Carioca de 2026 ao empatar por 1 a 1 com o Vasco, neste domingo, no Maracanã, pelo segundo jogo das semifinais. Como tinha vencido o primeiro confronto por 1 a 0, no Engenhão, o tricolor ficou na frente no saldo agregado: 2 a 1.

O seu adversário deve ser o Flamengo, que nesta segunda-feira tem tudo para confirmar sua vaga diante do Madureira, também no Maracanã - o time rubro-negro venceu o primeiro jogo por 3 a 0.

Esta será a sétima presença do Fluminense em final do Estadual em oito anos. A equipe tricolor vai em busca do seu 34º título estadual em jogo único, no dia 8, conforme prevê o regulamento. Mas terá que mostrar mais futebol, porque chegou a ser dominado pelo Vasco por muitos momentos, após perder um pênalti com Renê.

O cruzmaltino saiu na frente com Robert Renan e teve a chance de marcar o segundo gol na etapa final. Mas o goleiro Fábio defendeu pênalti de Brenner. Em outro pênalti, cobrado por Ganso, buscou o empate nos minutos finais.

O jogo mal tinha começado e logo no primeiro minuto, o Fluminense teve uma chance real de abrir o placar, com um pênalti a seu favor. Canobbio entrou na área e foi tocado por baixo por Barros. Na cobrança, porém, Renê exagerou na força e chutou para fora.

O tempo passou e o Vasco passou a ter domínio das ações em campo. O maior volume de jogo foi reforçado pelo gol marcado aos 34 minutos por Robert Renan. Ele apareceu na pequena área e pegou rebote de Fábio, após cabeçada de Saldivia, após escanteio. Em princípio o gol foi anulado por indicação de impedimento por parte do auxiliar, mas o VAR confirmou a posição legal de Renan, que marcou seu primeiro gol na carreira.

O segundo tempo começou com o Fluminense bem agressivo, mas com seus jogadores 'pilhados' acima do normal. O Vasco ficou no seu campo, mas consciente no toque de bola e na espera de um contra-ataque. A chance surgiu aos 24 minutos, quando Samuel Xavier perdeu para David que enfiou a bola para a velocidade de Andrés Goméz. Ele invadiu a área e acabou tocado ao dar um corte em Freytes: pênalti.

A chance de marcar o segundo gol e ficar na frente no placar agregado esteve nos pés de Brenner. Ele chutou no canto esquerdo, Fábio saltou e espalmou. A bola tocou na trave, voltou pra o meio da área e acabou aliviada pela defesa.

Perder uma chance tão clara num clássico é sempre perigoso. Tanto que o Fluminense voltou à pressão ofensiva e teve outro pênalti, aos 39 minutos. Após escanteio cobrado por Ganso, Martinelli cabeceou e a bola bateu na mão de Barros.

O VAR confirmou a penalidade e Ganso não perdeu a chance desta vez. Com enorme categoria deslocou o goleiro Léo Jardim, que caiu do lado esquerdo e a bola entrou do outro lado. Foi a senha para a festa tricolor nas arquibancadas.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 VASCO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes (Ignácio) e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules (Ganso) e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy (Savarino) e Kevin Serna. Técnico: Maxi Cuberas (interino).

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodriguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Barros (Marino Hinestroza), Thiago Mendes e Jhojan Rojas (Adson); Andrés Gómez, Brener (Spinelli) e David (Nuno Moreira). Técnico: Bruno Lazaroni (interino)

GOLS - Robert Renan, aos 34 minutos do primeiro tempo; Ganso, aos 42 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Freytes, Renê, Canobbio, Samuel Xavier, Ignácio e Ganso (Fluminense); Robert Renan, Lucas Piton e Barros (Vasco).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 2.093.063,50.

PÚBLICO - 38.449 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Carioca

Vasco

Fluminense
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Parazão

Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa

Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração

01.03.26 15h27

futebol

Fantasiada, ambulante aproveita o Re-Pa da final do Parazão para garantir renda extra

Duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pelo partida de ida da final do Campeonato Paraense

01.03.26 15h12

Parazão

Torcedores do Remo reclamam do horário de abertura do estacionamento do Mangueirão para o Re-Pa

Partida entre o Leão Azul e o Paysandu começa às 17h

01.03.26 14h58

Parazão

Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda

Segundo Re-Pa do ano é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense

01.03.26 14h46

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VEJA O VÍDEO!

Imagens fortes! Jogador do Paysandu sofre trauma durante o Re-Pa e sai direto para o hospital

Kleiton Pego sofreu um choque aos 46 do primeiro tempo e precisou da ambulância para deixar o gramado de jogo

01.03.26 18h04

DEU PAPÃO

Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão

Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio

01.03.26 19h08

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo

01.03.26 7h00

CAIU!

Remo demite Juan Carlos Osorio

O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas

01.03.26 20h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda