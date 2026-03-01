Fluminense empata com o Vasco no fim em jogo de pênaltis perdidos e vai à decisão do Carioca Ganso foi decisivo e, com enorme categoria, deslocou o goleiro Léo Jardim para marcar o gol da classificação do Tricolor. Estadão Conteúdo 01.03.26 20h32 O Fluminense confirmou sua vaga na final do Campeonato Carioca de 2026 ao empatar por 1 a 1 com o Vasco, neste domingo, no Maracanã, pelo segundo jogo das semifinais. Como tinha vencido o primeiro confronto por 1 a 0, no Engenhão, o tricolor ficou na frente no saldo agregado: 2 a 1. O seu adversário deve ser o Flamengo, que nesta segunda-feira tem tudo para confirmar sua vaga diante do Madureira, também no Maracanã - o time rubro-negro venceu o primeiro jogo por 3 a 0. Esta será a sétima presença do Fluminense em final do Estadual em oito anos. A equipe tricolor vai em busca do seu 34º título estadual em jogo único, no dia 8, conforme prevê o regulamento. Mas terá que mostrar mais futebol, porque chegou a ser dominado pelo Vasco por muitos momentos, após perder um pênalti com Renê. O cruzmaltino saiu na frente com Robert Renan e teve a chance de marcar o segundo gol na etapa final. Mas o goleiro Fábio defendeu pênalti de Brenner. Em outro pênalti, cobrado por Ganso, buscou o empate nos minutos finais. O jogo mal tinha começado e logo no primeiro minuto, o Fluminense teve uma chance real de abrir o placar, com um pênalti a seu favor. Canobbio entrou na área e foi tocado por baixo por Barros. Na cobrança, porém, Renê exagerou na força e chutou para fora. O tempo passou e o Vasco passou a ter domínio das ações em campo. O maior volume de jogo foi reforçado pelo gol marcado aos 34 minutos por Robert Renan. Ele apareceu na pequena área e pegou rebote de Fábio, após cabeçada de Saldivia, após escanteio. Em princípio o gol foi anulado por indicação de impedimento por parte do auxiliar, mas o VAR confirmou a posição legal de Renan, que marcou seu primeiro gol na carreira. O segundo tempo começou com o Fluminense bem agressivo, mas com seus jogadores 'pilhados' acima do normal. O Vasco ficou no seu campo, mas consciente no toque de bola e na espera de um contra-ataque. A chance surgiu aos 24 minutos, quando Samuel Xavier perdeu para David que enfiou a bola para a velocidade de Andrés Goméz. Ele invadiu a área e acabou tocado ao dar um corte em Freytes: pênalti. A chance de marcar o segundo gol e ficar na frente no placar agregado esteve nos pés de Brenner. Ele chutou no canto esquerdo, Fábio saltou e espalmou. A bola tocou na trave, voltou pra o meio da área e acabou aliviada pela defesa. Perder uma chance tão clara num clássico é sempre perigoso. Tanto que o Fluminense voltou à pressão ofensiva e teve outro pênalti, aos 39 minutos. Após escanteio cobrado por Ganso, Martinelli cabeceou e a bola bateu na mão de Barros. O VAR confirmou a penalidade e Ganso não perdeu a chance desta vez. Com enorme categoria deslocou o goleiro Léo Jardim, que caiu do lado esquerdo e a bola entrou do outro lado. Foi a senha para a festa tricolor nas arquibancadas. FICHA TÉCNICA FLUMINENSE 1 X 1 VASCO FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes (Ignácio) e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules (Ganso) e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy (Savarino) e Kevin Serna. Técnico: Maxi Cuberas (interino). VASCO - Léo Jardim; Puma Rodriguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Barros (Marino Hinestroza), Thiago Mendes e Jhojan Rojas (Adson); Andrés Gómez, Brener (Spinelli) e David (Nuno Moreira). Técnico: Bruno Lazaroni (interino) GOLS - Robert Renan, aos 34 minutos do primeiro tempo; Ganso, aos 42 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Freytes, Renê, Canobbio, Samuel Xavier, Ignácio e Ganso (Fluminense); Robert Renan, Lucas Piton e Barros (Vasco).
ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).
RENDA - R$ 2.093.063,50.
PÚBLICO - 38.449 torcedores.
LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). 