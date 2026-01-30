Fluminense apresenta Savarino e jogador cita mágoa com Botafogo: 'Estava listado para venda' O segundo jogo de Savarino vai ser justamente o seu ex-clube, no clássico da rodada do Campeonato Carioca. Estadão Conteúdo 30.01.26 14h23 Savarino foi apresentado pelo Fluminense (Instagram @fluminensefc @lucasmerconphotos/FFC) O Fluminense apresentou oficialmente, nesta sexta-feira, o meio-campista Savarino, como mais um reforço para a temporada. Destaque do Botafogo em 2024, ano em que o rival conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o jogador tentou ser político em sua primeira entrevista, exaltou o projeto do novo clube, mas revelou uma ponta de mágoa com a sua ex-equipe. "O que me motivou primeiramente foi a estabilidade. O projeto do Fluminense foi primordial e muito importante para minha carreira. A paz que essa transferência transmitia para mim e minha família foi muito importante. Tive muito êxito no Botafogo, ganhei dois títulos, mas agora quero estar focado no Fluminense", afirmou. Questionado ainda sobre o fato de trocar o Botafogo justamente por um rival do Rio de Janeiro, ele admitiu uma ponta de ressentimento com a diretoria alvinegra pela postura da diretoria de colocá-lo como atleta negociável. "Se você chega ao clube e está listado para venda, seu pensamento tem que ser diferente. Sou grato ao Botafogo e estou tranquilo. Mas agora estou no Fluminense e vou tentar dar o meu melhor aqui, como fiz nos outros clubes", comentou o meia. Ele já fez seu primeiro jogo pelo clube e participou da vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio, na estreia das duas equipes no Brasileirão. O segundo compromisso, no entanto, vai ter um sabor mais especial, já que o adversário vai ser justamente o seu ex-clube, no clássico da rodada do Campeonato Carioca. "Se for titular, ou estiver no banco, estarei preparado para ajudar o Fluminense. O que sei é que vai ser um jogo muito difícil contra um grande rival. Não tenho dúvidas de que vai ser muito especial", declarou na apresentação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fluminense Savarino Botafogo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 FUTEBOL Técnico do Paysandu fala sobre bastidores e proibição de pessoas no vestiário: 'Blindado' Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu 29.01.26 17h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (30/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 30.01.26 7h00 futebol Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco 30.01.26 9h20 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40