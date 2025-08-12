Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fluminense anuncia colombiano Santiago Moreno como reforço até 2029 para substituir Jhon Arias

Estadão Conteúdo

O Fluminense oficializou nesta terça-feira a contratação do colombiano Santiago Moreno, reforço que chega para compor o setor ofensivo tricolor até o fim de 2029. O jogador de 25 anos estava no Portland Timbers, dos Estados Unidos, e desembarcou no Rio de Janeiro após resolver pendências contratuais e realizar exames médicos. A negociação se estendeu por semanas, mas contou com a insistência do próprio atleta, que manifestou o desejo de vestir a camisa do clube desde o início das conversas.

Moreno chega em um momento estratégico para o Fluminense, que busca recompor seu elenco após a saída de Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra. A diretoria mapeou o mercado sul-americano em busca de um jogador com características semelhantes, e encontrou no compatriota um perfil de velocidade, boa leitura tática e capacidade de finalização, qualidades que se somam à versatilidade para atuar tanto pela ponta direita quanto pelo lado esquerdo. A concorrência interna será intensa, já que o setor conta com nomes como Canobbio, Kevin Serna, Keno, Soteldo e Lavega.

Apesar do acerto, o colombiano não poderá atuar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O prazo de inscrição na competição encerrou-se na última sexta-feira, e sua estreia dependerá de uma eventual classificação para as quartas, quando a Conmebol permite até três alterações na lista de jogadores inscritos. Assim, a estreia de Moreno pelo clube deverá ocorrer em partidas do Campeonato Brasileiro ou, caso confirmada a classificação, no mata-mata continental.

O reforço será o 11º estrangeiro do elenco, o que cria um desafio para Renato Gaúcho na montagem das listas de relacionados, já que as regras da CBF limitam a nove o número de atletas nascidos fora do Brasil em cada partida de torneios nacionais. Isso significa que, em determinados compromissos, ao menos dois estrangeiros precisarão ficar de fora.

Natural de Cali, Moreno foi revelado pelo América de Cali, clube pelo qual disputou quatro temporadas e conquistou o título do Apertura Colombiano. Sua trajetória internacional começou em 2021, quando se transferiu para o Portland Timbers. Na MLS, acumulou 146 partidas, com 22 gols e 31 assistências, números que evidenciam sua capacidade de decisão e participação direta em jogadas ofensivas.

O destino reserva um detalhe curioso: o América de Cali, clube formador de Moreno, é justamente o adversário do Fluminense nas oitavas de final da Sul-Americana. Ainda sem poder contar com o novo reforço, o clube tricolor enfrenta os colombianos nesta terça-feira, no estádio Olímpico Pascual Guerrero, às 21h30, em busca de vantagem para o jogo de volta no Maracanã.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Fluminense

Santiago Moreno
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Mais esportes

Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile

Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas.

14.08.25 16h02

FUTEBOL PARAENSE

Ignácio Neto recebe sondagem para comandar o sub-20 do Paysandu

Técnico da Tuna Luso avalia propostas e deve decidir futuro nos próximos dias

14.08.25 15h57

Futebol

Técnico do Paysandu passa por cirurgia e não comanda o Papão diante da Chape

Claudinei Oliveira teve dores abdominais, passou por exames e fará a cirurgia nesta sexta-feira (15)

14.08.25 15h56

Mercado

Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista

Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão

14.08.25 12h41

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Sem saudades!

Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira

Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída

13.08.25 11h44

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira

14.08.25 7h00

Futebol

Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’

Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 

13.08.25 12h03

Futebol

Suspenso, António Oliveira desfalca Remo contra Botafogo-SP na Série B

Auxiliar Felipe Zílio assume o comando do Leão Azul no duelo deste sábado (16), às 16h, no Mangueirão

14.08.25 11h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda