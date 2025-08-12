Fluminense anuncia colombiano Santiago Moreno como reforço até 2029 para substituir Jhon Arias Estadão Conteúdo 12.08.25 14h48 O Fluminense oficializou nesta terça-feira a contratação do colombiano Santiago Moreno, reforço que chega para compor o setor ofensivo tricolor até o fim de 2029. O jogador de 25 anos estava no Portland Timbers, dos Estados Unidos, e desembarcou no Rio de Janeiro após resolver pendências contratuais e realizar exames médicos. A negociação se estendeu por semanas, mas contou com a insistência do próprio atleta, que manifestou o desejo de vestir a camisa do clube desde o início das conversas. Moreno chega em um momento estratégico para o Fluminense, que busca recompor seu elenco após a saída de Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra. A diretoria mapeou o mercado sul-americano em busca de um jogador com características semelhantes, e encontrou no compatriota um perfil de velocidade, boa leitura tática e capacidade de finalização, qualidades que se somam à versatilidade para atuar tanto pela ponta direita quanto pelo lado esquerdo. A concorrência interna será intensa, já que o setor conta com nomes como Canobbio, Kevin Serna, Keno, Soteldo e Lavega. Apesar do acerto, o colombiano não poderá atuar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O prazo de inscrição na competição encerrou-se na última sexta-feira, e sua estreia dependerá de uma eventual classificação para as quartas, quando a Conmebol permite até três alterações na lista de jogadores inscritos. Assim, a estreia de Moreno pelo clube deverá ocorrer em partidas do Campeonato Brasileiro ou, caso confirmada a classificação, no mata-mata continental. O reforço será o 11º estrangeiro do elenco, o que cria um desafio para Renato Gaúcho na montagem das listas de relacionados, já que as regras da CBF limitam a nove o número de atletas nascidos fora do Brasil em cada partida de torneios nacionais. Isso significa que, em determinados compromissos, ao menos dois estrangeiros precisarão ficar de fora. Natural de Cali, Moreno foi revelado pelo América de Cali, clube pelo qual disputou quatro temporadas e conquistou o título do Apertura Colombiano. Sua trajetória internacional começou em 2021, quando se transferiu para o Portland Timbers. Na MLS, acumulou 146 partidas, com 22 gols e 31 assistências, números que evidenciam sua capacidade de decisão e participação direta em jogadas ofensivas. O destino reserva um detalhe curioso: o América de Cali, clube formador de Moreno, é justamente o adversário do Fluminense nas oitavas de final da Sul-Americana. Ainda sem poder contar com o novo reforço, o clube tricolor enfrenta os colombianos nesta terça-feira, no estádio Olímpico Pascual Guerrero, às 21h30, em busca de vantagem para o jogo de volta no Maracanã. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fluminense Santiago Moreno COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas. 14.08.25 16h02 FUTEBOL PARAENSE Ignácio Neto recebe sondagem para comandar o sub-20 do Paysandu Técnico da Tuna Luso avalia propostas e deve decidir futuro nos próximos dias 14.08.25 15h57 Futebol Técnico do Paysandu passa por cirurgia e não comanda o Papão diante da Chape Claudinei Oliveira teve dores abdominais, passou por exames e fará a cirurgia nesta sexta-feira (15) 14.08.25 15h56 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 Futebol Suspenso, António Oliveira desfalca Remo contra Botafogo-SP na Série B Auxiliar Felipe Zílio assume o comando do Leão Azul no duelo deste sábado (16), às 16h, no Mangueirão 14.08.25 11h53