Florentino Pérez é reeleito presidente do Real Madrid e seguirá no cargo até 2030 Dirigente de 79 anos, recebeu cerca de 67% dos votos dos mais de 30 mil sócios que participaram da eleição neste domingo (7) Estadão Conteúdo 07.06.26 21h06 Vini Jr tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027 (X/ @realmadrid) Florentino Pérez continuará no comando do Real Madrid por mais quatro anos. O dirigente de 79 anos venceu as eleições realizadas neste domingo e garantiu um novo mandato à frente do clube espanhol, superando o empresário Enrique Riquelme, de 37 anos, na primeira disputa presidencial dos merengues desde 2006. De acordo com a imprensa espanhola, Florentino recebeu cerca de 67% dos votos dos mais de 30 mil sócios que participaram da eleição. Com o resultado, ele iniciará seu oitavo mandato como presidente do Real Madrid, sendo o sexto consecutivo desde o retorno ao cargo, em 2009. Após a confirmação da vitória, o dirigente comemorou o resultado e agradeceu a confiança dos associados. "É um dia muito feliz para mim e para o madridismo. Os sócios se expressaram livremente para decidir o futuro do clube e demonstraram mais uma vez seu compromisso com o Real Madrid", declarou. A nova gestão deve marcar o início de uma reformulação esportiva no clube. Durante a campanha, Florentino confirmou que José Mourinho é o nome escolhido para assumir o comando técnico da equipe, e o anúncio oficial do treinador português pode ocorrer a qualquer momento. Além da mudança no banco de reservas, o presidente reeleito também apresentou promessas ambiciosas para o mercado de transferências. A principal delas é a contratação do atacante Michael Olise, destaque do Bayern de Munique. Segundo Florentino, o Real Madrid está disposto a investir cerca de 150 milhões de euros (aproximadamente R$ 900 milhões) para fechar a negociação. Outros nomes citados pelo mandatário durante a campanha foram o zagueiro Ibrahima Konaté, do Liverpool, e o lateral Denzel Dumfries, da Inter de Milão, jogadores que estariam próximos de um acordo com o clube espanhol. Figura central na história recente do Real Madrid, Florentino acumula uma das gestões mais vitoriosas do futebol mundial. Sob seu comando, o clube conquistou 38 títulos, incluindo sete edições da Liga dos Campeões, sete Mundiais de Clubes, sete Supercopas da Europa, além de títulos nacionais. Também foi durante sua presidência que o Real montou a era dos "Galácticos", com contratações de nomes como Ronaldo, Zidane, David Beckham e Luís Figo. A eleição deste domingo encerrou um longo período sem concorrência no clube. A última disputa presidencial havia ocorrido há 20 anos, quando Ramón Calderón venceu o pleito após a saída de Florentino. Desde seu retorno ao cargo, em 2009, o dirigente havia sido reconduzido à presidência sem adversários. Derrotado na disputa, Enrique Riquelme afirmou que a eleição representou uma oportunidade para ampliar a participação dos torcedores na vida política do clube. "Hoje é um dia especial. Depois de 20 anos, houve uma participação histórica. Foi dada voz a uma parte da torcida que não tinha onde se expressar. Independentemente do resultado, continuaremos aqui", afirmou o empresário. Durante a campanha, Riquelme prometeu contratações de impacto, como Erling Haaland e Rodri, ambos do Manchester City, além de defender a chegada de Jürgen Klopp para o comando técnico e de Raúl González para a diretoria esportiva. As propostas, no entanto, não foram suficientes para impedir mais uma vitória de Florentino Pérez, que seguirá à frente do Real Madrid até 2030. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Florentino Pérez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 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