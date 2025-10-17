Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flick dá chilique sobre ter escalado Yamal no Barcelona por ordem da direção: 'Besteira total'

Estadão Conteúdo

Era apenas uma entrevista coletiva para falar sobre o retorno do Campeonato Espanhol após a Data Fifa e o jogo do Barcelona diante do Girona, neste sábado. Mas uma polêmica pergunta sobre Lamine Yamal acabou irritando o técnico Hansi Flick, que perdeu a compostura após ser questionado se escalou o astro contra o Paris Saint-Germain por "imposição da diretoria".

De acordo com o programa El Chiringuito, Lamine Yamal chegou atrasado antes do treino para encarar os franceses na Liga dos Campeões e o técnico alemão queria puni-lo, deixando-o na reserva. A informação é que o diretor de futebol Deco interveio dizendo que o presidente Joan Laporta queria ver o astro escalado desde o começo.

O treinador deu um sorriso irônico e, visivelmente constrangido com a pergunta, disparou: "Besteira total, uma m... esse boato que circula sobre Lamine chegar atrasado no treino antes do jogo do PSG", afirmou, um tanto irritado.

O comandante foi além: "Gostaria de saber de onde você tirou esse boato. É mentira, não é bem assim. Neste clube, com o Deco e os outros profissionais, tenho uma relação de verdade. Acredito no meu trabalho, tenho confiança e eles não nos pediriam isso. É um boato sem fundamento. Quem disse isso mentiu", explicou.

Na ocasião, Yamal estava voltando de lesão e fez seu primeiro jogo como titular. Mesmo assim, não conseguiu evitar a virada dos desfalcados franceses para 2 a 1 na Espanha.

Os problemas de lesão continuam e Ferrán Torres não enfrenta o Girona. Assim como o brasileiro Raphinha ainda não atua e Lamine jogará somente parte do duelo com o Girona. "As lesões nos prejudicam, mas temos que administrar bem a situação. Esse é o nosso trabalho. Talvez seja o dia para alguns jogadores de La Masia terem a sua chance", lamentou o técnico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Barcelona

Hansi Flick

Lamine Yamal

polêmica
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Ferroviária-SP libera mais de 8 mil ingressos grátis para duelo contra o Paysandu na Série B

Partida ocorre nesta segunda-feira (20), às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

17.10.25 10h33

FUTEBOL

Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi

Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B

16.10.25 20h16

FUTEBOL

Marcos Braz explica escolha e saída de António Oliveira: 'técnico não é só resultado'

Executivo azulino afirmou que as coisas não saíram como o esperado ao comando do técnico António Oliveira, principalmente em jogos em Belém

16.10.25 17h53

SÉRIE B

Chances mínimas: Paysandu só escapa do rebaixamento com campanha final quase perfeita

Segundo cálculos da UFMG, clube bicolor só evita a queda se alcançar pontuação próxima de 44 pontos, cenário que exige série de vitórias nas rodadas finais.

16.10.25 17h46

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Presidente do Paysandu admite erros, pede união para reconstrução e cita atacante Rossi

Roger Aguilera reconhece falhas na gestão, fala em reestruturação e pede apoio em meio à luta contra o rebaixamento na Série B

16.10.25 20h16

Futebol

'Sonho de menino': Diego Hernandez fala sobre gol que decidiu o Re-Pa e incendiou o Mangueirão

O jogador relembrou o momento mágico, a simbologia do número 33 e projetou um futuro com o possível acesso

16.10.25 19h23

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (17/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Série A argentina e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

17.10.25 7h00

Futebol

É pra lotar! Remo anuncia fim dos ingressos para a partida que pode devolver o time ao G4 da Série B

Remo e Athletic se enfrentam pela 33ª rodada da Série B, com prenúncio de casa cheia para apoiar o time em busca do acesso

16.10.25 21h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda