Flick dá chilique sobre ter escalado Yamal no Barcelona por ordem da direção: 'Besteira total' Estadão Conteúdo 17.10.25 10h28 Era apenas uma entrevista coletiva para falar sobre o retorno do Campeonato Espanhol após a Data Fifa e o jogo do Barcelona diante do Girona, neste sábado. Mas uma polêmica pergunta sobre Lamine Yamal acabou irritando o técnico Hansi Flick, que perdeu a compostura após ser questionado se escalou o astro contra o Paris Saint-Germain por "imposição da diretoria". De acordo com o programa El Chiringuito, Lamine Yamal chegou atrasado antes do treino para encarar os franceses na Liga dos Campeões e o técnico alemão queria puni-lo, deixando-o na reserva. A informação é que o diretor de futebol Deco interveio dizendo que o presidente Joan Laporta queria ver o astro escalado desde o começo. O treinador deu um sorriso irônico e, visivelmente constrangido com a pergunta, disparou: "Besteira total, uma m... esse boato que circula sobre Lamine chegar atrasado no treino antes do jogo do PSG", afirmou, um tanto irritado. O comandante foi além: "Gostaria de saber de onde você tirou esse boato. É mentira, não é bem assim. Neste clube, com o Deco e os outros profissionais, tenho uma relação de verdade. Acredito no meu trabalho, tenho confiança e eles não nos pediriam isso. É um boato sem fundamento. Quem disse isso mentiu", explicou. Na ocasião, Yamal estava voltando de lesão e fez seu primeiro jogo como titular. Mesmo assim, não conseguiu evitar a virada dos desfalcados franceses para 2 a 1 na Espanha. Os problemas de lesão continuam e Ferrán Torres não enfrenta o Girona. Assim como o brasileiro Raphinha ainda não atua e Lamine jogará somente parte do duelo com o Girona. "As lesões nos prejudicam, mas temos que administrar bem a situação. Esse é o nosso trabalho. Talvez seja o dia para alguns jogadores de La Masia terem a sua chance", lamentou o técnico.