Flamengo x Corinthians na Supercopa: CBF aumenta a premiação; veja quanto cada um pode ganhar A quantia para os times foi incrementada em R$ 300 mil. Estadão Conteúdo 30.01.26 13h53 Flamengo e Corinthians têm um incentivo a mais para a disputa da final da Supercopa do Brasil no próximo domingo, 1. A decisão será realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 16 horas (de Brasília). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou um aumento na premiação aos finalistas. Cada clube irá embolsar R$ 6,35 milhões pela participação na partida. No ano passado, os finalistas Flamengo e Botafogo receberam R$ 6,05 milhões cada. Desse modo, a quantia para os times foi incrementada em R$ 300 mil. Além disso, o grande campeão será recompensado com mais 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões na cotação atual). Esse valor é repassado pela Conmebol para a Confederação Brasileira de Futebol. Sendo assim, o vencedor acumula R$ 11,55 milhões com o título da Supercopa. O Flamengo chegou na decisão da Supercopa por ser o campeão do Campeonato Brasileiro em 2025. Já o Corinthians ergueu o troféu da Copa do Brasil na temporada passada, superando o Vasco na decisão. Na Supercopa do Brasil de 2025, o Flamengo derrotou o rival Botafogo na grande decisão pelo placar de 3 a 1, com gols de Bruno Henrique (2) e Luiz Araújo. Patrick de Paula descontou. O Flamengo busca o quarto troféu de Supercopa do Brasil na história, já que foi campeão em 2020, 2021 e 2025. O Corinthians corre atrás da segunda taça, tendo vencido no ano de 1991. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercopa premiação Flamengo Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40