Flamengo x Corinthians na Supercopa: CBF aumenta a premiação; veja quanto cada um pode ganhar

A quantia para os times foi incrementada em R$ 300 mil.

Estadão Conteúdo

Flamengo e Corinthians têm um incentivo a mais para a disputa da final da Supercopa do Brasil no próximo domingo, 1. A decisão será realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 16 horas (de Brasília).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou um aumento na premiação aos finalistas. Cada clube irá embolsar R$ 6,35 milhões pela participação na partida. No ano passado, os finalistas Flamengo e Botafogo receberam R$ 6,05 milhões cada. Desse modo, a quantia para os times foi incrementada em R$ 300 mil.

Além disso, o grande campeão será recompensado com mais 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões na cotação atual). Esse valor é repassado pela Conmebol para a Confederação Brasileira de Futebol. Sendo assim, o vencedor acumula R$ 11,55 milhões com o título da Supercopa.

O Flamengo chegou na decisão da Supercopa por ser o campeão do Campeonato Brasileiro em 2025. Já o Corinthians ergueu o troféu da Copa do Brasil na temporada passada, superando o Vasco na decisão.

Na Supercopa do Brasil de 2025, o Flamengo derrotou o rival Botafogo na grande decisão pelo placar de 3 a 1, com gols de Bruno Henrique (2) e Luiz Araújo. Patrick de Paula descontou.

O Flamengo busca o quarto troféu de Supercopa do Brasil na história, já que foi campeão em 2020, 2021 e 2025. O Corinthians corre atrás da segunda taça, tendo vencido no ano de 1991.

