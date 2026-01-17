Flamengo volta a apostar em time B, joga mal e leva baile do Volta Redonda no Carioca Estadão Conteúdo 17.01.26 23h57 Mais uma vez atuando sem o time principal, o Flamengo teve uma noite para esquecer no Raulino de Oliveira. Neste sábado, o rubro-negro foi amplamente dominado e acabou derrotado pelo Volta Redonda por 3 a 0, pela segunda rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Com atuação segura e eficiente, o time da casa construiu o placar com autoridade diante de sua torcida. Com o resultado, o Flamengo segue em situação delicada na competição. A equipe soma apenas um ponto após duas derrotas e um empate, figurando na zona de rebaixamento do Grupo B. Já o Volta Redonda mantém 100% de aproveitamento, chegou aos seis pontos em dois jogos e assumiu a liderança do Grupo A. O Nova Iguaçu lidera o Grupo B, com três pontos. A partida foi profundamente influenciada por um episódio ainda no início do confronto. O volante Carbone recebeu dois cartões amarelos em um intervalo de oito minutos, ambos em faltas duras sobre Catatau, e acabou expulso, deixando o Flamengo com um jogador a menos ainda na primeira etapa. Com superioridade numérica, o Volta Redonda passou a controlar completamente o jogo. Aos 20 minutos, MV abriu o placar ao completar o cruzamento de Catatau pela direita. A vantagem deu tranquilidade ao time da casa, que seguiu pressionando diante de um Flamengo desorganizado. O rubro-negro só conseguiu levar perigo aos 45 minutos, em chute de Daniel Sales defendido por Avelino. Antes disso, o Volta Redonda já havia criado boas oportunidades, incluindo uma finalização de Bruno Barra no travessão e uma cabeçada perigosa de Dener no último lance do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Volta Redonda manteve a intensidade e ampliou logo aos cinco minutos. Wagninho cruzou da direita e Rafael Augusto apareceu livre na segunda trave para cabecear firme e fazer o segundo gol da partida. O domínio seguiu evidente ao longo da etapa final. Aos 28 minutos, o time da casa chegou a marcar novamente em finalização de Catatau, após cruzamento de Blanco, mas o árbitro anulou o lance por impedimento na origem da jogada. O terceiro gol veio aos 35 minutos. Wagninho recebeu pela ponta direita da área e cruzou com precisão para Dener cabecear no canto, sem chances para o goleiro Léo Nannetti, fechando a goleada no Raulino de Oliveira. FICHA TÉCNICA VOLTA REDONDA 3 X 0 FLAMENGO VOLTA REDONDA - Avelino; Wellington Silva (Kauã Uba), Lucas Adell (Henrique Silva), Rafael Castro e Jean Victor; Bruno Barra, Dener (João Victor), Wagninho, PK (Bianco) e MV (Juninho Monteiro); Ygor Catatau. Técnico: Rodrigo Santana. FLAMENGO - Léo Nannetti; Daniel Sales (Lucas Vieira), Iago, João Victor e Carbone; Pablo Lucio, Kaio Nobrega (Gusttavo), Guilherme Gomes e Joshua (Ryan Roberto); Douglas Telles (Wanerson) e Alan Santos (David Viana). Técnico: Bruno Pivetti. GOLS - MV, aos 16 minutos do primeiro tempo. Rafael Castro, aos cinco, e Dener, aos 35 minutos do segundo tempo. CARTÃO VERMELHO - Carbone (Flamengo) ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz RENDA E PÚBLICO - Não divulgados. LOCAL - Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) 