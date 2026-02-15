Flamengo vence o Botafogo e pega o Madureira na semifinal do Carioca Estadão Conteúdo 15.02.26 19h53 O Flamengo garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Carioca, ao vencer por 2 a 1 o Botafogo, neste domingo de carnaval, no Eestádio Nilton Santos, pelas quartas de final. Agora, no outro fim de semana, vai enfrentar o Madureira que, sexta-feira, eliminou o Boavista ao vencer por 2 a 1. O primeiro tempo foi dominado pelo Flamengo, que marcou seu gol com Lucas Paquetá. Este foi o primeiro gol dele em sua volta à Gávea, onde acumula 19 gols. O Botafogo voltou melhor no segundo tempo, empatou com Alexander Barboza. O gol da vitória flamenguista foi anotado por Erick Pulgar na parte final do jogo. Esta foi a terceira vitória flamenguista em oito dias, porque vinha de goleada por 7 a 1 em cima do Sampaio Corrêa, pela Taça Guanabara, bateu o Vitória por 2 a 1, em Salvador, pelo Brasileirão, e agora eliminou o Botafogo do Cariocão. Esta foi a quinta derrota consecutiva do Botafogo, somando Carioca e Brasileiro, abrindo um clima negativo no clube. E segue na competição pela Taça Rio diante do Boavista, na disputa entre os eliminados das quartas de final. Mesmo com uma formação bem diferente, o Flamengo mandou a campo um time bastante forte tecnicamente e que logo dominou as ações no meio-campo. Além disso, contava com a dificuldade do Botafogo em sair de seu campo de defesa. Num destes erros, aconteceu o gol flamenguista. Alexander Barbosa tentou ligar Matheus Martins no meio-campo, mas ele sofreu um empurrão por trás de Vitão. Os botafoguenses reclamavam de falta, enquanto Bruno Henrique foi lançado na frente da área e tocou de lado para o chute, de primeira, de Lucas Paquetá. A bola entrou no canto esquerdo do goleiro Neto. Os jogadores do Botafogo cercaram o árbitro Bruno Arleu de Araújo, mas as reclamações foram em vão porque o gol acabou confirmado. Momentos depois o auxiliar técnico botafoguense, Pablo de Muner, acabou expulso. O Flamengo manteve a sua estratégia de esperar a saída do adversário para contra-atacar em velocidade. O Botafogo teve uma grande oportunidade para empatar aos 34 minutos, quando Matheus Martins foi lançado em velocidade nas costas da defesa, caminhou com a bola e dentro da área se desesperou na frente do goleiro Andrew. A bola saiu do lado da trave. Nos últimos minutos de jogo, o Botafogo ficou sem o volante Danilo, com dores na virilha, substituído pelo jovem Arthur Novaes. O segundo tempo começou diferente, com o Botafogo adiantado e surpreendendo o Flamengo, que pareceu desatento. O empate saiu aos oito minutos, quando Alex Telles cobrou escanteio no alto e Alexander Barboza ganhou a dividida de Erick Pulgar para cabecear no contrapé de Andrew. Três minutos depois, Matheus Martins apareceu na área e chutou forte em cima de Andrew, quase virando o placar. Para 'acordar' o Flamengo, em seguida, o técnico Filipe Luís promoveu duas trocas. Entraram Everton Cebolinha e Arrascaeta para as saídas de Samuel Lino e Bruno Henrique. Mas o Botafogo continuou melhor, mais na frente e mais agudo. Por isso, Filipe Luís colocou mais dois jogadores em campo: Evertton Araújo na vaga de Carrascal e Luiz Araújo no lugar de Plata. Estas trocas equilibraram as ações em campo. O Flamengo alcançou o segundo gol aos 38 minutos, numa jogada que começou no escanteio cobrado por Arrascaeta. A bola desviou na área e sobrou para a cabeçada de Erick Pulgar na segunda trave. Neto rebateu e o próprio Pulgar, de cabeça, completou para as redes. Antes mesmo de sofrer pressão, o Flamengo fez uma mudança defensiva com a entrada do zagueiro Léo Pereira na vaga de Lucas Paquetá. O objetivo era marcar as avançadas de Alexander Barboza, que passou a atuar quase como um atacante. Ele foi acionado duas vezes, mas estava bem marcado. Os dois times viram a chave na terça-feira, quando viajam para compromissos na América do Sul. O Flamengo vai até Buenos Aires, na Argentina, para enfrentar o Lanus, na quinta-feira, pelo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. A volta vai acontecer no Rio no dia 26 de fevereiro. A viagem do Botafogo é mais distante, porque vai até a Bolívia para enfrentar o Nacional Potosí, quarta-feira, pela pré-Libertadores. A preocupação é com a altitude de 3.800 metros. O jogo de volta acontecerá no Engenhão, dia 25. FICHA TÉCNICA BOTAFOGO 1 X 2 FLAMENGO BOTAFOGO - Neto; Vitinho, Bastos (Ythallo), Newton, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo (Arthur Novaes), Barrera e Montoro (Artur); Matheus Martins (Arthur Cabral) e Villalba (Nathan Fernandes). Técnico: Martín Anselmi. FLAMENGO - Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Carrascal (Evertton Araújo) e Lucas Paquetá (Léo Pereira); Plata (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Arrascaeta) e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís. GOLS - Lucas Paquetá, aos 16 minutos do primeiro tempo. Alexander Barbosa, aos oito, e Erick Pulgar, aos 38 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Villalba, Bastos e Martín Anselmi. ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo. RENDA - R$ 651.313,00. PÚBLICO - 10.987 torcedores. LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). 