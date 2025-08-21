Capa Jornal Amazônia
Flamengo vence Inter e avança às quartas da Libertadores após atraso por papéis no Beira-Rio

Time rubro-negro repete triunfo sobre o Colorado e garante vaga nas quartas de final do torneio continental

Estadão Conteúdo

O Flamengo confirmou a classificação às quartas de final da Copa Libertadores, ao derrotar o Internacional por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo ficou marcado por um atraso de cerca de 20 minutos, já que o gramado foi coberto por papéis prateados lançados da arquibancada. Funcionários tentaram usar sopradores elétricos para limpar o campo, mas, diante da demora, os times decidiram iniciar a partida mesmo assim.

A cena inusitada abriu a noite em Porto Alegre, mas em nada atrapalhou o rendimento da equipe carioca. Depois de vencer por 1 a 0 no Maracanã, o Flamengo voltou a impor superioridade sobre o rival gaúcho, sem grandes sustos durante os 90 minutos. Arrascaeta abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, aproveitando falha de Rochet, e Pedro decretou a classificação na etapa final. No agregado, 3 a 0, com autoridade.

Outro destaque foi Bruno Henrique, que teve dois gols anulados por impedimento, mas mesmo assim foi um dos jogadores mais ovacionados pelos torcedores rubro-negros presentes no Beira-Rio. A cada arrancada, recebeu aplausos e gritos vindos do setor visitante.

Foi a segunda vez que o Flamengo eliminou o Internacional na Libertadores - já havia acontecido em 2019, quando conquistou o título. O confronto também representou o terceiro jogo consecutivo entre os clubes, contando Campeonato Brasileiro, todos vencidos pela equipe carioca.

Agora, o time de Filipe Luís enfrentará o Estudiantes nas quartas de final. O primeiro jogo será no Maracanã, e a volta, em La Plata.

Dentro de campo, o primeiro tempo foi físico, com muitas faltas e poucos espaços. O Internacional até começou com pressão alta, mas a estratégia durou pouco. Com mais posse e eficiência, o Flamengo controlou o jogo e ditou o ritmo. O gol de Arrascaeta nasceu de um cruzamento que parecia simples, mas Rochet se atrapalhou na saída, deixando a bola escapar. Atento, o uruguaio aproveitou o toque de Plata e finalizou com precisão, abrindo o placar aos 26 minutos.

A falha do goleiro esfriou o ambiente no Beira-Rio e deu tranquilidade para os visitantes administrarem o confronto. Aos 41, Bruno Henrique chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado.

Na etapa final, o panorama se repetiu. O Flamengo manteve a posse e impediu qualquer reação do time de Roger Machado, que esbarrava na dificuldade de progredir até a área adversária. A solidez defensiva da equipe carioca reduziu o Inter a tentativas de média distância, sem perigo real para Rossi.

Bruno Henrique voltou a marcar, aos 20, mas novamente em posição irregular. O Internacional ainda tentou se lançar ao ataque de forma desordenada, sem força para transformar a pressão em chances claras - a melhor delas em uma bola na trave de Borré.

Aos 42, o golpe final: Pedro recebeu de Luiz Araújo e só empurrou para as redes, anotando o seu primeiro gol na Libertadores e reforçando a confiança junto ao técnico Filipe Luís. O 2 a 0 selou a classificação rubro-negra e acelerou o esvaziamento do Beira-Rio, com a torcida colorada deixando o estádio antes mesmo do apito final.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 2 FLAMENGO

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Thiago Maia, Alan Rodríguez (Carbonero) e Alan Patrick; Bruno Tabata (Borré), Ricardo Mathias (Enner Valencia) e Wesley (Vitinho). Técnico: Roger Machado.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Jorginho, Saúl, Arrascaeta (Luiz Araújo), Plata (Wallace Yan) e Bruno Henrique (Pedro); Samuel Lino (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

GOL - Arrascaeta, aos 26 minutos do primeiro tempo. Pedro, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Juninho e Bernabéi (Internacional); Varela (Flamengo).

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU)

RENDA - R$ 1.816.062,00

PÚBLICO - 43.581 torcedores .

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Esportes
