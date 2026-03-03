Flamengo vai para 11º técnico em 6 anos e mantém 'tradição' de demissões entre títulos

O Flamengo anunciou a demissão de Filipe Luís logo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, resultado que garantiu vaga na final do Campeonato Carioca. A decisão, que surpreendeu pelo timing, ocorreu minutos depois da coletiva do treinador.

O contexto de pressão por derrotas recentes e o desempenho irregular no início de 2026 pesaram. Com a saída, Filipe Luís se tornou o 11º nome a deixar o cargo de técnico do clube nos últimos seis anos.

Desde 2019, período do ciclo mais vitorioso de sua história recente, o Flamengo tem mantido uma alta rotatividade no banco de reservas. Essa situação chama atenção por coincidir com a fase de maiores conquistas do clube.

Histórico de trocas no comando

A lista de treinadores que passaram pelo clube desde 2019 inclui:

Jorge Jesus (2019/2020) Domenec Torrent (2020) Rogério Ceni (2020/2021) Renato Gaúcho (2021) Paulo Sousa (2022) Dorival Júnior (2022) Vitor Pereira (2023) Jorge Sampaoli (2023) Tite (2023/2024) Filipe Luís (2024/2026)

O Flamengo acumulou títulos nacionais e continentais nesse período, mas manteve a "tradição" de trocas frequentes de treinadores, muitas vezes mesmo após conquistas importantes.

Resultados e desempenho sob pressão

No caso de Filipe Luís, as derrotas em decisões tiveram um peso significativo. O Flamengo perdeu a Recopa Sul-Americana para o Lanús, com dois tropeços, e foi superado pelo Corinthians por 2 a 0 na Supercopa Rei, em Brasília.

Além dos vice-campeonatos, o desempenho geral da equipe preocupava. Em 15 partidas disputadas na temporada, o time registrou sete derrotas, número que supera a metade das 11 sofridas ao longo de todo 2025.

Este dado acendeu um alerta interno, especialmente considerando o investimento elevado no elenco e a expectativa de manutenção da hegemonia recente do clube no cenário do futebol.

Desgaste físico e tático do elenco

Parte da explicação para o início irregular da temporada está no desgaste acumulado pelo elenco. O Flamengo foi campeão carioca, brasileiro e da Libertadores na última temporada e só encerrou o calendário em 17 de dezembro de 2025.

Praticamente não houve pausa entre uma temporada e outra para os jogadores. O planejamento inicial previa a utilização do time sub-20 nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, mas o desempenho dos jovens forçou o retorno antecipado do grupo principal.

Com o início do Brasileirão já em janeiro, o espaço para recuperação física e ajustes táticos foi mínimo. Outro ponto crítico foi a fragilidade defensiva, com 14 gols sofridos em 12 partidas em 2026, média superior a um por jogo.

A equipe perdeu consistência nas coberturas e passou a conceder espaços que antes conseguia neutralizar, contrastando com a solidez defensiva que marcou a campanha de 2025.

Balanço final e a busca por um novo técnico

No total, Filipe Luís deixa o cargo com seis vitórias, um empate e cinco derrotas em 2026. Esses números foram considerados insuficientes para um elenco tratado como o mais forte da América do Sul.

A saída do treinador reforça o paradoxo de o Flamengo empilhar títulos desde 2019, mas sem conseguir estabelecer um ciclo longo com um mesmo técnico. O clube alterna picos de desempenho com rupturas abruptas diante de qualquer sinal de queda.

Agora, a diretoria do Flamengo inicia a busca pelo 11º técnico em apenas seis anos, mantendo a cultura de decisões rápidas no comando do time.