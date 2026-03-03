Flamengo vai para 11º técnico em 6 anos e mantém 'tradição' de demissões entre títulos O Flamengo acumulou títulos nacionais e continentais, mas manteve como "tradição" a troca frequente de treinadores Estadão Conteúdo 03.03.26 9h28 O Flamengo anunciou a demissão de Filipe Luís logo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, resultado que garantiu vaga na final do Campeonato Carioca. A decisão, que surpreendeu pelo timing, ocorreu minutos depois da coletiva do treinador. O contexto de pressão por derrotas recentes e o desempenho irregular no início de 2026 pesaram. Com a saída, Filipe Luís se tornou o 11º nome a deixar o cargo de técnico do clube nos últimos seis anos. Desde 2019, período do ciclo mais vitorioso de sua história recente, o Flamengo tem mantido uma alta rotatividade no banco de reservas. Essa situação chama atenção por coincidir com a fase de maiores conquistas do clube. Histórico de trocas no comando A lista de treinadores que passaram pelo clube desde 2019 inclui: Jorge Jesus (2019/2020) Domenec Torrent (2020) Rogério Ceni (2020/2021) Renato Gaúcho (2021) Paulo Sousa (2022) Dorival Júnior (2022) Vitor Pereira (2023) Jorge Sampaoli (2023) Tite (2023/2024) Filipe Luís (2024/2026) O Flamengo acumulou títulos nacionais e continentais nesse período, mas manteve a "tradição" de trocas frequentes de treinadores, muitas vezes mesmo após conquistas importantes. Resultados e desempenho sob pressão No caso de Filipe Luís, as derrotas em decisões tiveram um peso significativo. O Flamengo perdeu a Recopa Sul-Americana para o Lanús, com dois tropeços, e foi superado pelo Corinthians por 2 a 0 na Supercopa Rei, em Brasília. Além dos vice-campeonatos, o desempenho geral da equipe preocupava. Em 15 partidas disputadas na temporada, o time registrou sete derrotas, número que supera a metade das 11 sofridas ao longo de todo 2025. Este dado acendeu um alerta interno, especialmente considerando o investimento elevado no elenco e a expectativa de manutenção da hegemonia recente do clube no cenário do futebol. Desgaste físico e tático do elenco Parte da explicação para o início irregular da temporada está no desgaste acumulado pelo elenco. O Flamengo foi campeão carioca, brasileiro e da Libertadores na última temporada e só encerrou o calendário em 17 de dezembro de 2025. Praticamente não houve pausa entre uma temporada e outra para os jogadores. O planejamento inicial previa a utilização do time sub-20 nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, mas o desempenho dos jovens forçou o retorno antecipado do grupo principal. Com o início do Brasileirão já em janeiro, o espaço para recuperação física e ajustes táticos foi mínimo. Outro ponto crítico foi a fragilidade defensiva, com 14 gols sofridos em 12 partidas em 2026, média superior a um por jogo. A equipe perdeu consistência nas coberturas e passou a conceder espaços que antes conseguia neutralizar, contrastando com a solidez defensiva que marcou a campanha de 2025. Balanço final e a busca por um novo técnico No total, Filipe Luís deixa o cargo com seis vitórias, um empate e cinco derrotas em 2026. Esses números foram considerados insuficientes para um elenco tratado como o mais forte da América do Sul. A saída do treinador reforça o paradoxo de o Flamengo empilhar títulos desde 2019, mas sem conseguir estabelecer um ciclo longo com um mesmo técnico. O clube alterna picos de desempenho com rupturas abruptas diante de qualquer sinal de queda. Agora, a diretoria do Flamengo inicia a busca pelo 11º técnico em apenas seis anos, mantendo a cultura de decisões rápidas no comando do time. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo demissões 11º técnico COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05 MMA Sport Club Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar 03.03.26 10h35 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28 Botafogo busca empate contra Barcelona-EQU e traz decisão para o Nilton Santos 03.03.26 23h42 Copa Sul-Americana Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso: onde assistir o jogo de hoje (03/03) pela Copa Sulamericana Alianza Atlético e Deportivo Garcilaso jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.03.26 22h00 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12