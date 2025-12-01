Capa Jornal Amazônia
Flamengo terá 'maratona' de jogos até o fim da temporada 2025; confira lista de compromissos

Clube carioca terá apenas três dias entre último jogo no Brasileirão compromisso no Mundial de Clubes

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, ergue o troféu da Copa Libertadores durante uma comemoração com os torcedores no Rio de Janeiro, Brasil, em 30 de novembro de 2025, um dia após conquistar o título da Copa Libertadores de 2025. (Foto de Pablo Porciúncula / AFP)

O Flamengo, tetracampeão da Libertadores, garantiu o direito de disputar a Copa Intercontinental 2025, competição que era conhecida como Mundial de Clubes. Esta conquista, somada aos desafios no Brasileirão, promete um final de ano com calendário bastante apertado para o time de Filipe Luís.

Após vencer o Palmeiras em Lima por 1 a 0, tornando-se o primeiro clube brasileiro a ser quatro vezes campeão da principal competição da América, o Rubro-Negro agora divide suas atenções. A equipe tem boas chances de sair vitoriosa em outros dois torneios importantes.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem dois compromissos decisivos. O primeiro é contra o Ceará, pela penúltima rodada, na próxima quarta-feira (3). O segundo será diante do Mirassol, no dia 7, pelo último jogo do torneio nacional.

Disputa pelo Brasileirão

Apesar da proximidade das datas, o técnico Filipe Luís não deve poupar os jogadores. Uma vitória no Maracanã contra o Ceará pode selar o título do torneio nacional com uma rodada de antecedência. A distância atual para o Palmeiras, vice-líder, é de cinco pontos, e ambos os times somam 36 partidas disputadas.

Para os comandados de Abel Ferreira, do Palmeiras, a matemática exige que o Flamengo não derrote o Ceará nem o Mirassol. Além disso, a equipe alviverde precisa fazer sua parte e somar pontos nas duas rodadas restantes para ter chances de título.

Copa Intercontinental 2025 no Catar

Mesmo com o Brasileirão encaminhado, a temporada reserva outro grande objetivo: a Copa Intercontinental 2025. Este direito foi conquistado após a vitória sobre o Palmeiras, no último sábado (29), em Lima.

O antigo Mundial de Clubes será realizado no Catar, entre os dias 10 e 17 deste mês. O Flamengo terá um curto intervalo de aproximadamente três dias entre o último jogo do Brasileirão e sua estreia no Oriente Médio, intensificando o calendário.

A estreia do Flamengo no Catar está agendada para 10 de dezembro, às 14 horas (horário de Brasília). O primeiro adversário no que está sendo chamado de "Dérbi das Américas" será o mexicano Cruz Azul, campeão da Concachampions.

Para chegar à grande final e, possivelmente, enfrentar o Paris Saint-Germain, o Flamengo precisará vencer o Cruz Azul. Em caso de vitória, enfrentará o Pyramids, do Egito, na semifinal, marcada para 13 de dezembro, também às 14 horas (horário de Brasília). O clube africano superou o Auckland City e o Al-Ahli nas fases anteriores.

A final da competição já tem um time garantido: o francês Paris Saint-Germain, campeão da Champions League. Os clubes do Velho Continente agora ingressam diretamente na decisão devido ao novo formato. A disputa pelo título será em 17 de dezembro, às 14h, na casa do Al-Rayyan.

Apesar da reformulação e da criação do novo Mundial de Clubes, disputado pela primeira vez neste ano, a Copa Intercontinental mantém o mesmo peso mundial.

Calendário de jogos do Flamengo

Confira a agenda de compromissos do Flamengo até o fim da temporada:

  • 03/12 - Flamengo x Ceará (Brasileirão - 37ª rodada)
  • 07/12 - Mirassol x Flamengo (Brasileirão - 38ª rodada)
  • 10/12 - Cruz Azul x Flamengo (Copa Intercontinental - segunda fase)
  • 13/12* - Flamengo x Pyramids (Copa Intercontinental - semifinal)
  • 17/12** - Flamengo x Paris Saint-Germain (Copa Intercontinental - final)

*em caso de vitória sobre o Cruz Azul;

*em caso de vitória sobre o Cruz Azul;
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

