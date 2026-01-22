Flamengo sobe posição e é o único não europeu no Top 30 de clubes que mais arrecadam no mundo

O Flamengo está na vigésima nona posição na lista dos clubes mais ricos do mundo, de acordo com estudo anual realizado pela consultoria Deloitte, considerada uma referência internacional em desempenho financeiro no futebol. O time rubro-negro subiu uma colocação em relação ao ranking do ano passado.

Nesta relação, o clube rubro-negro é a única agremiação de fora da Europa entre os trinta primeiros colocados da lista. O estudo da consultoria é feito levando em consideração as receitas das equipes na temporada anterior.

O levantamento da Deloitte engloba, dentro das receitas, direitos de transmissão, atividades comerciais e arrecadação com bilheteria. A consultoria não considera o dinheiro obtido com negociações de jogadores.

A receita do Flamengo em 2025 foi estimada em 202,7 milhões de euros (cerca de R$ 1,26 bilhão). O aumento foi de aproximadamente 1% em relação ao ano anterior. O time brasileiro aparece pela segunda vez entre os 30 clubes mais ricos do planeta.

O Real Madrid é o primeiro colocado do ranking, com faturamento estipulado em 1,161 bilhão de euros. O clube merengue já tinha ocupado a primeira colocação em 2024 e 2025, depois de ultrapassar o Manchester City em 2023.

Grande rival do Real Madrid, o Barcelona é o segundo colocado da lista, com receita de 974,8 milhões de euros. O Bayern de Munique completa o "pódio", com valor de 860,6 milhões de euros.

VEJA O TOP 30 DOS CLUBES QUE MAIS ARRECADAM NO MUNDO: 1º - Real Madrid - 1,161 bilhão de euros 2º - Barcelona - 974,8 milhões de euros 3º - Bayern de Munique - 860,6 milhões de euros 4º - Paris Saint-Germain - 837 milhões de euros 5º - Liverpool - 836,1 milhões de euros 6º - Manchester City - 829,3 milhões de euros 7º - Arsenal - 821,7 milhões de euros 8º - Manchester United - 793,1 milhões de euros 9º - Tottenham - 672,6 milhões de euros 10º - Chelsea - 584,1 milhões de euros 11º - Inter de Milão - 537,5 milhões de euros 12º - Borussia Dortmund - 531,3 milhões de euros 13º - Atlético de Madrid - 454,5 milhões de euros 14º - Aston Villa - 450,2 milhões de euros 15º - Milan - 410,4 milhões de euros 16º - Juventus - 401,7 milhões de euros 17º - Newcastle - 398,4 milhões de euros 18º - Stuttgart - 296,3 milhões de euros 19º - Benfica - 283,4 milhões de euros 20º - West Ham - 276 milhões de euros 21º - Eintracht Frankfurt - 269,9 milhões de euros 22º - Brighton - 238,7 milhões de euros 23º - Everton - 234 milhões de euros 24º - Crystal Palace - 232,5 milhões de euros 25º - Bournemouth - 218,5 milhões de euros 26º - Roma - 216,3 milhões de euros 27º - Wolverhampton - 206,3 milhões de euros 28º - Brentford - 206 milhões de euros 29º - Flamengo - 202,7 milhões de euros 30º - Olympique de Marselha - 188,7 milhões de euros