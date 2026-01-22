Flamengo sobe posição e é o único não europeu no Top 30 de clubes que mais arrecadam no mundo Estadão Conteúdo 22.01.26 10h57 O Flamengo está na vigésima nona posição na lista dos clubes mais ricos do mundo, de acordo com estudo anual realizado pela consultoria Deloitte, considerada uma referência internacional em desempenho financeiro no futebol. O time rubro-negro subiu uma colocação em relação ao ranking do ano passado. Nesta relação, o clube rubro-negro é a única agremiação de fora da Europa entre os trinta primeiros colocados da lista. O estudo da consultoria é feito levando em consideração as receitas das equipes na temporada anterior. O levantamento da Deloitte engloba, dentro das receitas, direitos de transmissão, atividades comerciais e arrecadação com bilheteria. A consultoria não considera o dinheiro obtido com negociações de jogadores. A receita do Flamengo em 2025 foi estimada em 202,7 milhões de euros (cerca de R$ 1,26 bilhão). O aumento foi de aproximadamente 1% em relação ao ano anterior. O time brasileiro aparece pela segunda vez entre os 30 clubes mais ricos do planeta. O Real Madrid é o primeiro colocado do ranking, com faturamento estipulado em 1,161 bilhão de euros. O clube merengue já tinha ocupado a primeira colocação em 2024 e 2025, depois de ultrapassar o Manchester City em 2023. Grande rival do Real Madrid, o Barcelona é o segundo colocado da lista, com receita de 974,8 milhões de euros. O Bayern de Munique completa o "pódio", com valor de 860,6 milhões de euros. VEJA O TOP 30 DOS CLUBES QUE MAIS ARRECADAM NO MUNDO: 1º - Real Madrid - 1,161 bilhão de euros 2º - Barcelona - 974,8 milhões de euros 3º - Bayern de Munique - 860,6 milhões de euros 4º - Paris Saint-Germain - 837 milhões de euros 5º - Liverpool - 836,1 milhões de euros 6º - Manchester City - 829,3 milhões de euros 7º - Arsenal - 821,7 milhões de euros 8º - Manchester United - 793,1 milhões de euros 9º - Tottenham - 672,6 milhões de euros 10º - Chelsea - 584,1 milhões de euros 11º - Inter de Milão - 537,5 milhões de euros 12º - Borussia Dortmund - 531,3 milhões de euros 13º - Atlético de Madrid - 454,5 milhões de euros 14º - Aston Villa - 450,2 milhões de euros 15º - Milan - 410,4 milhões de euros 16º - Juventus - 401,7 milhões de euros 17º - Newcastle - 398,4 milhões de euros 18º - Stuttgart - 296,3 milhões de euros 19º - Benfica - 283,4 milhões de euros 20º - West Ham - 276 milhões de euros 21º - Eintracht Frankfurt - 269,9 milhões de euros 22º - Brighton - 238,7 milhões de euros 23º - Everton - 234 milhões de euros 24º - Crystal Palace - 232,5 milhões de euros 25º - Bournemouth - 218,5 milhões de euros 26º - Roma - 216,3 milhões de euros 27º - Wolverhampton - 206,3 milhões de euros 28º - Brentford - 206 milhões de euros 29º - Flamengo - 202,7 milhões de euros 30º - Olympique de Marselha - 188,7 milhões de euros Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo ranking clubes que mais arrecadam COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 MAIS ESPORTES Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas 21.01.26 16h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07