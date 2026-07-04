Flamengo repudia atos de racismo contra Bruno Henrique: 'Crime e não pode ser naturalizado' Estadão Conteúdo 04.07.26 14h02 O Flamengo divulgou nota neste sábado para repudiar "com absoluta indignação" atos de racismo cometidos contra o atacante Bruno Henrique por integrantes da torcida do River Plate em amistoso nesta sexta-feira, no Estádio Algarve, em Portugal. "O Flamengo manifesta total solidariedade e apoio a Bruno Henrique, um dos maiores ídolos da história do clube. Não há espaço para qualquer forma de preconceito dentro ou fora dos estádios", afirma a nota do clube. "O racismo é crime e não pode ser naturalizado nem tratado com tolerância." Bruno Henrique marcou o segundo gol do Flamengo no empate em 2 a 2 após receber passe de Samuel Lino, deixar um adversário no chão e finalizar cruzado no reencontro entre as equipes após a histórica final da Libertadores de 2019, vencida pelo clube do Rio. Durante o amistoso, de acordo com o Flamengo, o atacante foi alvo de manifestações discriminatórias por parte de torcedores do River. Após o jogo, os ataques se intensificaram nas redes sociais, com comentários e mensagens de cunho racista. O clube do Rio afirma que o enfrentamento à discriminação integra o Estatuto Social da entidade. "Além disso, o clube desenvolve ações permanentes de conscientização e letramento racial, especialmente nas categorias de base, por meio de campanhas institucionais, projetos de formação e parcerias." O Flamengo afirma que continuará atuando de forma firme no combate a toda forma de discriminação e reforça que vítimas ou testemunhas devem denunciar os casos às autoridades competentes. "Respeito, igualdade e dignidade humana são valores inegociáveis." Na intertemporada em Portugal, o Flamengo ainda enfrenta o Lausanne, da Suíça, no dia 8, e o Benfica, de Portugal, no dia 11. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo racismo Bruno Henrique River Plate COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Copa do Mundo: Raphinha participa de treino do Brasil antes de duelo contra a Noruega Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium. 03.07.26 13h23 Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 MMA Sport Club Ex-campeão do LFA, Bruno Souza tem data e local definidos para retorno ao octógono no 559 Fights 03.07.26 10h26 Futebol Papão sob efeito da restrição 03.07.26 10h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Canadá x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (4/7) da Copa do Mundo Seleções abrem as oitavas de final neste sábado; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo 04.07.26 12h55 'Vai sofrer, mas vai sonhar' Paraense que mora em Oslo revela diferença entre torcida brasileira e norueguesa Jornalista paraense diz que torcida sonha com uma classificação histórica, mas reconhece a força da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 04.07.26 12h38 Futebol CBF antecipa janela e Paysandu deve anunciar reforços nos próximos dias Clube terá até o dia 17 de julho para contratar jogadores de outros clubes brasileiros 03.07.26 16h32 VERSÃO BRASILEIRA VÍDEO: torcida brasileira faz remada viking com 'créu' antes de Brasil x Noruega Brasileiros improvisaram coreografia nas ruas de Nova York para provocar os torcedores noruegueses antes das oitavas de final 04.07.26 10h21