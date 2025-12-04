Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flamengo provoca Palmeiras nas redes sociais após título do Brasileirão: 'Vice de novo'

Flamengo ganhou nesta temporada a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca, a Copa Libertadores e agora o Brasileirão

Redação O Liberal com informações da AE

Após conquistar o Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência, dias depois de faturar a Copa Libertadores em final contra o Palmeiras, o Flamengo utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o rival paulista.

A publicação ocorreu no X (antigo Twitter), após o clube alviverde postar uma imagem do jogador Flaco López comemorando um gol na vitória de 3 a 0 sobre o Atlético-MG. Em resposta, o time rubro-negro publicou um gif de um porco caindo, com a inscrição "vice de novo".

As publicações não pararam por aí. O clube carioca aproveitou uma outra postagem do rival, que mostrava uma tabela com o Palmeiras na liderança, para fazer uma nova publicação.

Flamengo destaca Tabela Atualizada e Títulos

Após o triunfo de 1 a 0 sobre o Ceará, o Flamengo respondeu com a classificação atualizada, onde aparece com 78 pontos, seguido pelo Palmeiras, com 73. Apenas uma rodada restava para o fim do campeonato. A mensagem final era: "Pra quem ainda não viu, tá aí: A TABELA 100% ATUALIZADA!".

Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo conquistou nesta temporada a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca, a Copa Libertadores e o Brasileirão. Os dois últimos troféus foram vencidos em confrontos diretos com o Palmeiras, do técnico Abel Ferreira.

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Flamengo

Palmeiras
Esportes
