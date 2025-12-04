Flamengo provoca Palmeiras nas redes sociais após título do Brasileirão: 'Vice de novo' Flamengo ganhou nesta temporada a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca, a Copa Libertadores e agora o Brasileirão Redação O Liberal com informações da AE 04.12.25 10h42 Após conquistar o Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência, dias depois de faturar a Copa Libertadores em final contra o Palmeiras, o Flamengo utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o rival paulista. A publicação ocorreu no X (antigo Twitter), após o clube alviverde postar uma imagem do jogador Flaco López comemorando um gol na vitória de 3 a 0 sobre o Atlético-MG. Em resposta, o time rubro-negro publicou um gif de um porco caindo, com a inscrição "vice de novo". As publicações não pararam por aí. O clube carioca aproveitou uma outra postagem do rival, que mostrava uma tabela com o Palmeiras na liderança, para fazer uma nova publicação. Flamengo destaca Tabela Atualizada e Títulos Após o triunfo de 1 a 0 sobre o Ceará, o Flamengo respondeu com a classificação atualizada, onde aparece com 78 pontos, seguido pelo Palmeiras, com 73. Apenas uma rodada restava para o fim do campeonato. A mensagem final era: "Pra quem ainda não viu, tá aí: A TABELA 100% ATUALIZADA!". Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo conquistou nesta temporada a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca, a Copa Libertadores e o Brasileirão. Os dois últimos troféus foram vencidos em confrontos diretos com o Palmeiras, do técnico Abel Ferreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Flamengo Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo 04.12.25 11h02 Carlos Ferreira Em que posição cada técnico teria colocado o Remo? 04.12.25 10h50 momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Fórmula 1 F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força 04.12.25 23h13 Brasileirão Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances 04.12.25 22h08 Troca de Leões Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin 27.06.25 13h38 VEM AÍ? Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025 23.05.25 20h37