Flamengo perde Jorginho por lesão em semana dura com estreia na Libertadores e o Fla-Flu Destaque na virada diante do Santos, por 3 a 1, no Maracanã, Jorginho foi substituído antes do apito final Estadão Conteúdo 06.04.26 18h13 Jorginho do Flamengo (Reprodução / Instagram @jorginhofrello @flamengo @andrellmourao) O Flamengo terá um desfalque de peso em uma semana complicada. O experiente meio-campista Jorginho teve uma lesão muscular na panturrilha confirmada e está fora da estreia da equipe na Libertadores - pode perder o segundo jogo também -, além do clássico com o Fluminense pelo Brasileirão, no domingo. Destaque na virada diante do Santos, por 3 a 1, no Maracanã, Jorginho foi substituído antes do apito final após acusar o problema na perna esquerda. O jogador foi submetido a exames nesta segunda que confirmaram o problema. "Após deixar a partida de domingo (5), contra o Santos, com dores na panturrilha esquerda, o meia realizou exame de ressonância magnética nesta segunda-feira. O resultado confirmou lesão muscular na região. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do Flamengo", informou o clube. O Flamengo evitou estipular prazo, mas sabe que Jorginho já está fora da visita ao Cusco, nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, e do clássico com o Fluminense, domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão. No dia 16 de abril, o time rubro-negro hospeda o Independiente Medellín, também pela Libertadores, e ainda sem uma volta prevista. A evolução dia a dia determinará quando Jorginho estará em campo novamente pelo Flamengo. Como o chileno Erick Pulgar volta após cumprir suspensão, Evertton Araújo pode ser deslocado para a função de segundo volante. O técnico Leonardo Jardim também pode utilizar o uruguaio De la Cruz no setor. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Flamengo Jorginho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo pode ter três retornos contra o Vasco na Série A; Leão possui um desfalque certo Leão Azul terá um confronto diante do Vasco e precisa vencer para tentar se livrar da zona de rebaixamento 06.04.26 16h46 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27 futebol Léo Condé valoriza empate do Remo contra o Grêmio, mas ressalta sentimento de que 'poderia ser mais' Leão Azul fez uma boa partida, criou, mas pecou na conclusão e volta para casa com um ponto após dois jogos fora de casa 06.04.26 11h01 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27