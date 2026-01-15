Flamengo oficializa a contratação do jovem goleiro Andrew por quatro temporadas Estadão Conteúdo 15.01.26 21h07 O Flamengo oficializou nesta quinta-feira seu segundo reforço em 2026. Trata-se do jovem goleiro Andrew, de 24 anos, que chega para ser reserva de Rossi na longa temporada que o clube tem pela frente. O acordo assinado é por quatro anos. Antes, o clube fechou com o zagueiro Vitão, também para compor o elenco. Depois da transferência de Mateus Cunha para o Cruzeiro - sofreu grave lesão no joelho antes da estreia oficial -, a direção rubro-negra não escondeu que precisava trazer um goleiro para ser reserva e revezar a posição com Rossi ao longo de ano repleto de jogos e viu em Andrew uma boa oportunidade. "O segundo reforço do Mengão já está na área! Trata-se do goleiro Andrew, que estava atuando no Gil Vicente, de Portugal. O atleta de 24 anos chegou ao Rio de Janeiro, realizou os exames médicos e assinou contrato com o Flamengo nesta quinta-feira (15) até dezembro de 2029. Ele vai integrar o elenco tetracampeão da América nas disputas do Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil", anunciou o Flamengo. Andrew é de Duque de Caxias e foi revelado nas categorias de base do Botafogo, pelo qual atuou na Copa São Paulo de Juniores de 2020 antes de se profissionalizar e se destacou não apenas pelas grandes defesas, mas por ser um pegador de pênaltis. Como o rival tinha o intocável Gatito Fernández em sua meta, Andrew acabou sem espaço na equipe profissional e acabou emprestado ao Maranhão Atlético. No retorno, acabou negociado com o Gil Vicente, de Portugal, onde se destacou. "Com boas atuações pelo time português, Andrew apareceu na seleção dos melhores atletas sub-23 do futebol europeu escolhida pelo jornal italiano Corriele dello Sport. O goleiro também teve passagem pela seleção brasileira de base, sendo convocado para os Jogos Pan-Americanos de Santiago (2023)", destacou o Flamengo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Carioca Flamengo Andrew COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos 15.01.26 17h06 FUTEBOL Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste 15.01.26 16h15 FUTEBOL Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu 15.01.26 14h53 Futebol Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A. 15.01.26 14h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00 URGENTE Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins 15.01.26 20h51 FUTEBOL Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos 15.01.26 17h06 Futebol Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação 15.01.26 14h56