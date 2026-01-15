Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flamengo oficializa a contratação do jovem goleiro Andrew por quatro temporadas

Estadão Conteúdo

O Flamengo oficializou nesta quinta-feira seu segundo reforço em 2026. Trata-se do jovem goleiro Andrew, de 24 anos, que chega para ser reserva de Rossi na longa temporada que o clube tem pela frente. O acordo assinado é por quatro anos. Antes, o clube fechou com o zagueiro Vitão, também para compor o elenco.

Depois da transferência de Mateus Cunha para o Cruzeiro - sofreu grave lesão no joelho antes da estreia oficial -, a direção rubro-negra não escondeu que precisava trazer um goleiro para ser reserva e revezar a posição com Rossi ao longo de ano repleto de jogos e viu em Andrew uma boa oportunidade.

"O segundo reforço do Mengão já está na área! Trata-se do goleiro Andrew, que estava atuando no Gil Vicente, de Portugal. O atleta de 24 anos chegou ao Rio de Janeiro, realizou os exames médicos e assinou contrato com o Flamengo nesta quinta-feira (15) até dezembro de 2029. Ele vai integrar o elenco tetracampeão da América nas disputas do Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil", anunciou o Flamengo.

Andrew é de Duque de Caxias e foi revelado nas categorias de base do Botafogo, pelo qual atuou na Copa São Paulo de Juniores de 2020 antes de se profissionalizar e se destacou não apenas pelas grandes defesas, mas por ser um pegador de pênaltis.

Como o rival tinha o intocável Gatito Fernández em sua meta, Andrew acabou sem espaço na equipe profissional e acabou emprestado ao Maranhão Atlético. No retorno, acabou negociado com o Gil Vicente, de Portugal, onde se destacou.

"Com boas atuações pelo time português, Andrew apareceu na seleção dos melhores atletas sub-23 do futebol europeu escolhida pelo jornal italiano Corriele dello Sport. O goleiro também teve passagem pela seleção brasileira de base, sendo convocado para os Jogos Pan-Americanos de Santiago (2023)", destacou o Flamengo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Carioca

Flamengo

Andrew
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá

Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos

15.01.26 17h06

FUTEBOL

Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral

Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste

15.01.26 16h15

FUTEBOL

Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão

Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu

15.01.26 14h53

Futebol

Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes

Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A.

15.01.26 14h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira

15.01.26 7h00

URGENTE

Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu

Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins

15.01.26 20h51

FUTEBOL

Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá

Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos

15.01.26 17h06

Futebol

Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo

Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação

15.01.26 14h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda