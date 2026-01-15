Flamengo oficializa a contratação do jovem goleiro Andrew por quatro temporadas

O Flamengo oficializou nesta quinta-feira seu segundo reforço em 2026. Trata-se do jovem goleiro Andrew, de 24 anos, que chega para ser reserva de Rossi na longa temporada que o clube tem pela frente. O acordo assinado é por quatro anos. Antes, o clube fechou com o zagueiro Vitão, também para compor o elenco.

Depois da transferência de Mateus Cunha para o Cruzeiro - sofreu grave lesão no joelho antes da estreia oficial -, a direção rubro-negra não escondeu que precisava trazer um goleiro para ser reserva e revezar a posição com Rossi ao longo de ano repleto de jogos e viu em Andrew uma boa oportunidade.

"O segundo reforço do Mengão já está na área! Trata-se do goleiro Andrew, que estava atuando no Gil Vicente, de Portugal. O atleta de 24 anos chegou ao Rio de Janeiro, realizou os exames médicos e assinou contrato com o Flamengo nesta quinta-feira (15) até dezembro de 2029. Ele vai integrar o elenco tetracampeão da América nas disputas do Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil", anunciou o Flamengo.

Andrew é de Duque de Caxias e foi revelado nas categorias de base do Botafogo, pelo qual atuou na Copa São Paulo de Juniores de 2020 antes de se profissionalizar e se destacou não apenas pelas grandes defesas, mas por ser um pegador de pênaltis.

Como o rival tinha o intocável Gatito Fernández em sua meta, Andrew acabou sem espaço na equipe profissional e acabou emprestado ao Maranhão Atlético. No retorno, acabou negociado com o Gil Vicente, de Portugal, onde se destacou.

"Com boas atuações pelo time português, Andrew apareceu na seleção dos melhores atletas sub-23 do futebol europeu escolhida pelo jornal italiano Corriele dello Sport. O goleiro também teve passagem pela seleção brasileira de base, sendo convocado para os Jogos Pan-Americanos de Santiago (2023)", destacou o Flamengo.