São Paulo ganha vida com Luciano, bate São Bernardo e vence a primeira pelo Paulistão Estadão Conteúdo 16.01.26 0h03 O São Paulo venceu a primeira no ano ao bater o São Bernardo por 1 a 0 pela segunda rodada do Campeonato Paulista nesta quinta-feira. O jogo marcou o retorno ao MorumBis depois de 82 dias. A chuva, porém, desmobilizou o torcedor, que também pensa na tensão política vivida pelo clube. Nesta sexta-feira, será votado o impeachment do presidente Júlio Casares. O tempo também inviabilizou qualquer estratégia em campo, deixando o jogo sem fluidez. O saldo positivo foi um encaixe que pareceu ter potencial no meio de campo com Pablo Maia, Danielzinho e Lucas. As entradas de Luciano e Calleri foram cruciais para a vitória. O resultado coloca o São Paulo na 10ª posição, com três pontos. O time joga o clássico contra o Corinthians, às 16h de domingo, na Neo Química Arena. Já o São Bernardo, que é quinto, com três pontos, recebe o Noroeste, às 17h do mesmo dia. Com o gramado pesado, poucas jogadas eram bem trabalhadas. O São Bernardo surpreendeu, com forte presença no campo ofensivo. O time visitante era mais criativo, mas encontrava dificuldades para finalizar. O garoto Lucca levantou a rara torcida quando quase marcou, aos 17 minutos. Ele completou cruzamento de Wendell, em jogada criada por Lucas, mas parou na trave. O lance foi exceção em um primeiro tempo truncadíssimo. Na etapa complementar, o São Bernardo levou perigo já nos primeiros minutos. Rafael precisou se esforçar para defender chute de Felipe Garcia. O São Paulo reagiu e passou a ter mais presença ofensiva. Os lances, contudo, não eram concluídos. Mesmo quando chegava na área adversária, os são-paulinos eram barrados pelos defensores. Calleri entrou e voltou a jogar depois de nove meses. O ingresso do argentino, junto de Luciano, animou os torcedores e empurrou o São Paulo para frente. Com novo ânimo, o time da casa pressionou mais. Luciano fez valer a pressão. Em falta cobrada por Danielzinho, Arboleda acertou o travessão. A bola sobrou para o camisa 10 dominar e estufar as redes do São Bernardo. O gol foi um descarrego para o São Paulo. Os jogadores abraçaram Crespo, e o torcedor finalmente teve alívio em meio a dias turbulentos vividos pelo clube. Mesmo com a vantagem, o São Paulo continuou a pressionar. Já aos 45 minutos, Ferreirinha fazia fila quando fio derrubado dentro da área. O árbitro Murilo Tarrega Victor marcou pênalti, mas anulou após ir ao VAR. FICHA TÉCNICA SÃO PAULO 1 X 0 SÃO BERNARDO SÃO PAULO - Rafael; Cédric, Arboleda, Sabino e Wendell (Nícolas); Pablo Maia (Bobadilla), Danielzinho e Lucas Moura (Luciano); Ferreirinha, Tapia (Calleri) e Lucca (Paulinho). Técnico: Hernán Crespo. SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Manzoli e Pará (Mário Sérgio); Foguinho (Marcão), Romisson e João Paulo (Junior Urso); Echaporã (Pedro Vitor), Felipe Garcia e Victor Andrade (Pedrinho). Técnico: Ricardo Catalã. GOL - Luciano, aos 33 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor (SP). CARTÕES AMARELOS - Wendel (São Paulo); João Paulo, Pará, Pedro Vitor, Mário Sérgio e Manzoli (São Bernardo). PÚBLICO - 16.984 presentes. RENDA - R$ 619.990,00 LOCAL - MorumBis, em São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeoanto Psulista São Paulo FC São Bernardo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos 15.01.26 17h06 FUTEBOL Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste 15.01.26 16h15 FUTEBOL Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu 15.01.26 14h53 Futebol Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A. 15.01.26 14h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vasco bate o Maricá na estreia do Carioca com dois de Rayan e show de Coutinho 16.01.26 0h07 URGENTE Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins 15.01.25 20h51 Re-Pa Novo streaming de esportes compra direitos da Série C e pode passar jogos de Remo e Paysandu Dupla Re-Pa tem mais cinco rodadas da primeira fase da Terceirona pela frente 25.07.23 10h43 São Paulo ganha vida com Luciano, bate São Bernardo e vence a primeira pelo Paulistão 16.01.26 0h03