São Paulo ganha vida com Luciano, bate São Bernardo e vence a primeira pelo Paulistão

Estadão Conteúdo

O São Paulo venceu a primeira no ano ao bater o São Bernardo por 1 a 0 pela segunda rodada do Campeonato Paulista nesta quinta-feira. O jogo marcou o retorno ao MorumBis depois de 82 dias.

A chuva, porém, desmobilizou o torcedor, que também pensa na tensão política vivida pelo clube. Nesta sexta-feira, será votado o impeachment do presidente Júlio Casares.

O tempo também inviabilizou qualquer estratégia em campo, deixando o jogo sem fluidez. O saldo positivo foi um encaixe que pareceu ter potencial no meio de campo com Pablo Maia, Danielzinho e Lucas. As entradas de Luciano e Calleri foram cruciais para a vitória.

O resultado coloca o São Paulo na 10ª posição, com três pontos. O time joga o clássico contra o Corinthians, às 16h de domingo, na Neo Química Arena. Já o São Bernardo, que é quinto, com três pontos, recebe o Noroeste, às 17h do mesmo dia.

Com o gramado pesado, poucas jogadas eram bem trabalhadas. O São Bernardo surpreendeu, com forte presença no campo ofensivo. O time visitante era mais criativo, mas encontrava dificuldades para finalizar.

O garoto Lucca levantou a rara torcida quando quase marcou, aos 17 minutos. Ele completou cruzamento de Wendell, em jogada criada por Lucas, mas parou na trave. O lance foi exceção em um primeiro tempo truncadíssimo.

Na etapa complementar, o São Bernardo levou perigo já nos primeiros minutos. Rafael precisou se esforçar para defender chute de Felipe Garcia.

O São Paulo reagiu e passou a ter mais presença ofensiva. Os lances, contudo, não eram concluídos. Mesmo quando chegava na área adversária, os são-paulinos eram barrados pelos defensores.

Calleri entrou e voltou a jogar depois de nove meses. O ingresso do argentino, junto de Luciano, animou os torcedores e empurrou o São Paulo para frente. Com novo ânimo, o time da casa pressionou mais.

Luciano fez valer a pressão. Em falta cobrada por Danielzinho, Arboleda acertou o travessão. A bola sobrou para o camisa 10 dominar e estufar as redes do São Bernardo.

O gol foi um descarrego para o São Paulo. Os jogadores abraçaram Crespo, e o torcedor finalmente teve alívio em meio a dias turbulentos vividos pelo clube.

Mesmo com a vantagem, o São Paulo continuou a pressionar. Já aos 45 minutos, Ferreirinha fazia fila quando fio derrubado dentro da área. O árbitro Murilo Tarrega Victor marcou pênalti, mas anulou após ir ao VAR.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 0 SÃO BERNARDO

SÃO PAULO - Rafael; Cédric, Arboleda, Sabino e Wendell (Nícolas); Pablo Maia (Bobadilla), Danielzinho e Lucas Moura (Luciano); Ferreirinha, Tapia (Calleri) e Lucca (Paulinho). Técnico: Hernán Crespo.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Manzoli e Pará (Mário Sérgio); Foguinho (Marcão), Romisson e João Paulo (Junior Urso); Echaporã (Pedro Vitor), Felipe Garcia e Victor Andrade (Pedrinho). Técnico: Ricardo Catalã.

GOL - Luciano, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor (SP).

CARTÕES AMARELOS - Wendel (São Paulo); João Paulo, Pará, Pedro Vitor, Mário Sérgio e Manzoli (São Bernardo).

PÚBLICO - 16.984 presentes.

RENDA - R$ 619.990,00

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.

Palavras-chave

futebol

Campeoanto Psulista

São Paulo FC

São Bernardo
Esportes
.
