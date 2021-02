Flamengo não terá desfalques por suspensão contra o São Paulo

O Flamengo não terá desfalques por suspensão na rodada final do Brasileirão, contra o São Paulo, na próxima quinta-feira. Na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, que colocou o Rubro-Negro na liderança, o time entrou com três titulares pendurados - Gabriel Barbosa, Filipe Luís e Gustavo Henrique -, mas nenhum deles recebeu cartão amarelo e ficam à disposição do técnico Rogério Ceni, que também estava com dois cartões e comandará o time no Morumbi.

O lateral-direito João Lucas, que também entrou no decorrer da partida, também estava pendurado com dois cartões amarelos, mas também não foi advertido diante do Colorado. Assim, para a partida contra o São Paulo, o Flamengo só terá baixas por lesão, como o goleiro Diego Alves e o volante Thiago Maia. As situações de Willian Arão e Michael serão reavaliadas.