Flamengo manda indireta a Andreas após título da Libertadores: 'Ninguém morre nos devendo' Estadão Conteúdo 29.11.25 22h32 Após o tetracampeonato da Libertadores de 2025, o perfil do Flamengo nas redes sociais mandou uma indireta a Andreas Pereira, hoje no Palmeiras e que foi o "vilão" rubro-negro na primeira final continental entre os dois clubes, em 2021. Na ocasião, Andreas Pereira defendia o rubro-negro e escorregou em um lance na prorrogação, deixando o caminho livre para Deyverson fazer o gol do título alviverde. ouco mais de seis meses depois, Andreas deixou o Flamengo e voltou à Europa. No seu período lá, sempre disse ser torcedor rubro-negro e falou até em voltar um dia para dar um título ao Fla. O meia fez parte da campanha de 2022, vencida pelo clube carioca, mas só jogou até as oitavas de final. O meia voltou ao futebol brasileiro neste ano, mas pelo Palmeiras e foi titular na final deste sábado. "Entendam uma coisa: NINGUÉM, repito... NINGUÉM MORRE NOS DEVENDO!", postou o clube, anexando uma imagem de um jogador de costas, similar a Andreas, com uma mochila contendo a taça da Libertadores e a frase "Sua entrega chegou".