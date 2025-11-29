Flamengo manda indireta a Andreas após título da Libertadores: 'Ninguém morre nos devendo'

Após o tetracampeonato da Libertadores de 2025, o perfil do Flamengo nas redes sociais mandou uma indireta a Andreas Pereira, hoje no Palmeiras e que foi o "vilão" rubro-negro na primeira final continental entre os dois clubes, em 2021.

Na ocasião, Andreas Pereira defendia o rubro-negro e escorregou em um lance na prorrogação, deixando o caminho livre para Deyverson fazer o gol do título alviverde.

ouco mais de seis meses depois, Andreas deixou o Flamengo e voltou à Europa. No seu período lá, sempre disse ser torcedor rubro-negro e falou até em voltar um dia para dar um título ao Fla. O meia fez parte da campanha de 2022, vencida pelo clube carioca, mas só jogou até as oitavas de final.

O meia voltou ao futebol brasileiro neste ano, mas pelo Palmeiras e foi titular na final deste sábado.

"Entendam uma coisa: NINGUÉM, repito... NINGUÉM MORRE NOS DEVENDO!", postou o clube, anexando uma imagem de um jogador de costas, similar a Andreas, com uma mochila contendo a taça da Libertadores e a frase "Sua entrega chegou".