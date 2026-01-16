Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flamengo lança novo uniforme para a temporada de 2026

Estadão Conteúdo

O Flamengo está de roupa nova. O time rubro-negro lançou nesta sexta-feira, 16, o novo uniforme para a temporada de 2026. Os jogadores Danilo, Varela, Carrascal e Pedro foram os "modelos escalados" para participar da campanha de divulgação.

A campanha em questão destaca a presença nacional e mundial da torcida do Flamengo. Para reforçar essa ideia, o vídeo de lançamento mostra o atacante Pedro interagindo com torcedores do clube carioca em diversas regiões.

A primeira camisa mantém o tradicional estilo rubro-negro com listras horizontais. As mangas e a gola polo, sem botão, são pretas, criando contraste com o vermelho das três listras da Adidas, que aparecem mais grossas nos ombros, fazendo referência às camisas clássicas da década de 1980, conhecidas pelas faixas mais largas.

Na versão de jogo, o escudo e o símbolo da fornecedora apresentam efeito visual, revelando pequenos urubus, conforme ocorre o movimento da camisa. O uniforme é completado por calção branco e meiões rubro-negros.

Para reforçar a estratégia de divulgação, a Adidas lançou ainda uma plataforma, convocando torcedores a mostrarem que estão com o Flamengo em todos os locais do planeta. No site, fãs poderão encontrar figurinhas exclusivas e wallpapers, de acordo com objetivos alcançados.

A nova camisa já está disponível para comercialização a partir desta sexta-feira, no site da Adidas Brasil e nas lojas oficiais do Flamengo, além do e-commerce oficial do clube. As versões masculina e feminina custam R$ 449,99. O modelo infantil tem o preço de R$ 399,99.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Flamengo

uniforme

lançamento
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Águia confirma final da Supercopa no domingo (18) e diz que logistica do Remo impediu adiamento

Preparador físico da equipe sub-20 do Azulão morreu em acidente de ônibus com a delegação marabaense.

16.01.26 12h40

Futebol

Delegação sub-20 do Águia de Marabá inicia retorno ao Pará após acidente

Jogadores deixaram a cidade de Santa Rita, no Tocantins, na manhã desta sexta-feira (16)

16.01.26 12h18

Futebol

Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia

Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido.

16.01.26 11h58

Futebol

Esposa de preparador do Águia publica homenagem após acidente: 'Carta que meu bem nunca lerá'

Tailane Borges era casada com Hecton Alves, que morreu na última quinta-feira (15).

16.01.26 11h28

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Luto

Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá

Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha

16.01.26 8h34

Futebol

Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20

Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional.

16.01.26 10h51

Vice do Águia diz que clube vai pedir adiamento da Supercopa Grão-Pará após acidente; FPF avalia

Acidente, que envolveu a equipe sub-20 do clube, ocorreu na noite da última quinta-feira (15), em Tocantins, e deixou uma pessoa morta

16.01.26 9h53

URGENTE

Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu

Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins

15.01.26 20h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda