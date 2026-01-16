Flamengo lança novo uniforme para a temporada de 2026

O Flamengo está de roupa nova. O time rubro-negro lançou nesta sexta-feira, 16, o novo uniforme para a temporada de 2026. Os jogadores Danilo, Varela, Carrascal e Pedro foram os "modelos escalados" para participar da campanha de divulgação.

A campanha em questão destaca a presença nacional e mundial da torcida do Flamengo. Para reforçar essa ideia, o vídeo de lançamento mostra o atacante Pedro interagindo com torcedores do clube carioca em diversas regiões.

A primeira camisa mantém o tradicional estilo rubro-negro com listras horizontais. As mangas e a gola polo, sem botão, são pretas, criando contraste com o vermelho das três listras da Adidas, que aparecem mais grossas nos ombros, fazendo referência às camisas clássicas da década de 1980, conhecidas pelas faixas mais largas.

Na versão de jogo, o escudo e o símbolo da fornecedora apresentam efeito visual, revelando pequenos urubus, conforme ocorre o movimento da camisa. O uniforme é completado por calção branco e meiões rubro-negros.

Para reforçar a estratégia de divulgação, a Adidas lançou ainda uma plataforma, convocando torcedores a mostrarem que estão com o Flamengo em todos os locais do planeta. No site, fãs poderão encontrar figurinhas exclusivas e wallpapers, de acordo com objetivos alcançados.

A nova camisa já está disponível para comercialização a partir desta sexta-feira, no site da Adidas Brasil e nas lojas oficiais do Flamengo, além do e-commerce oficial do clube. As versões masculina e feminina custam R$ 449,99. O modelo infantil tem o preço de R$ 399,99.