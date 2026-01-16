Flamengo lança novo uniforme para a temporada de 2026 Estadão Conteúdo 16.01.26 12h33 O Flamengo está de roupa nova. O time rubro-negro lançou nesta sexta-feira, 16, o novo uniforme para a temporada de 2026. Os jogadores Danilo, Varela, Carrascal e Pedro foram os "modelos escalados" para participar da campanha de divulgação. A campanha em questão destaca a presença nacional e mundial da torcida do Flamengo. Para reforçar essa ideia, o vídeo de lançamento mostra o atacante Pedro interagindo com torcedores do clube carioca em diversas regiões. A primeira camisa mantém o tradicional estilo rubro-negro com listras horizontais. As mangas e a gola polo, sem botão, são pretas, criando contraste com o vermelho das três listras da Adidas, que aparecem mais grossas nos ombros, fazendo referência às camisas clássicas da década de 1980, conhecidas pelas faixas mais largas. Na versão de jogo, o escudo e o símbolo da fornecedora apresentam efeito visual, revelando pequenos urubus, conforme ocorre o movimento da camisa. O uniforme é completado por calção branco e meiões rubro-negros. Para reforçar a estratégia de divulgação, a Adidas lançou ainda uma plataforma, convocando torcedores a mostrarem que estão com o Flamengo em todos os locais do planeta. No site, fãs poderão encontrar figurinhas exclusivas e wallpapers, de acordo com objetivos alcançados. A nova camisa já está disponível para comercialização a partir desta sexta-feira, no site da Adidas Brasil e nas lojas oficiais do Flamengo, além do e-commerce oficial do clube. As versões masculina e feminina custam R$ 449,99. O modelo infantil tem o preço de R$ 399,99. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo uniforme lançamento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Águia confirma final da Supercopa no domingo (18) e diz que logistica do Remo impediu adiamento Preparador físico da equipe sub-20 do Azulão morreu em acidente de ônibus com a delegação marabaense. 16.01.26 12h40 Futebol Delegação sub-20 do Águia de Marabá inicia retorno ao Pará após acidente Jogadores deixaram a cidade de Santa Rita, no Tocantins, na manhã desta sexta-feira (16) 16.01.26 12h18 Futebol Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. 16.01.26 11h58 Futebol Esposa de preparador do Águia publica homenagem após acidente: 'Carta que meu bem nunca lerá' Tailane Borges era casada com Hecton Alves, que morreu na última quinta-feira (15). 16.01.26 11h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES Luto Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha 16.01.26 8h34 Futebol Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. 16.01.26 10h51 Vice do Águia diz que clube vai pedir adiamento da Supercopa Grão-Pará após acidente; FPF avalia Acidente, que envolveu a equipe sub-20 do clube, ocorreu na noite da última quinta-feira (15), em Tocantins, e deixou uma pessoa morta 16.01.26 9h53 URGENTE Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins 15.01.26 20h51