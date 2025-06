Flamengo goleia o Fortaleza em despedida no Maracanã antes do Mundial de Clubes

Na sua despedida antes do Mundial de Clubes, o Flamengo voltou a festejar outra vitória com sua torcida ao golear por 5 a 0 o Fortaleza, neste domingo, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez os flamenguistas lotaram o Maracanã.

Com esta vitória, o Flamengo subiu aos 24 pontos e viaja para os Estados Unidos com o moral elevado. A sua estreia vai acontecer diante do Espérance, da Tunísia, no dia 16 de junho, na Filadélfia. Depois, na mesma cidade, vai enfrentar o Chelsea, dia 20, e o Los Angeles FC, dia 24, mas em Orlando.

Sem vencer há seis jogos, o Fortaleza segue com apenas 10 pontos e flertando com a zona de rebaixamento. Não foi páreo para o Flamengo.

O técnico Felipe Luís manteve o Flamengo atuando da forma que gosta: sempre atacando. Assim iniciou o jogo na pressão e quase abriu o placar com Arrascaeta, que errou o drible no goleiro João Ricardo, aos sete. O goleiro ainda fez uma defesa de "manchete" ao estilo do vôlei, aos 13, num chute de Bruno Henrique.

Mas o gol saiu mesmo dos pés de Arrascaeta, aos 29 minutos. Ele foi lançado pelo zagueiro Léo Ortiz e, já dentro da área, bateu cruzado para marcar seu nono gol e liderar a artilharia do campeonato. Um minuto depois Luiz Araújo apareceu na área sozinho após passe de Gerson, porém, chutou para fora. Até Varela apareceu finalizando, aos 40, exigindo outra boa defesa de João Ricardo.

O Fortaleza, armado no esquema 4-4-2, não mostrou nenhum poder de contra-ataque e não ameaçou o goleiro Rossi em todo primeiro tempo. Para complicar, no início do segundo tempo, o time cearense sofreu o segundo gol. A defesa não aliviou o cruzamento e Luiz Araújo recuou para Evertton Araújo. O volante ajeitou com a perna esquerda e bateu de primeira com a direita. A bola entrou no canto direito de João Ricardo, aos dois minutos.

O terceiro saiu em seguida, aos 10. Bruno Henrique chutou dentro da área e o João Ricardo deu rebote. A bola ficou com Arrascaeta que deu um leve toque para o chute de Luiz Araújo. A bola ainda tocou no goleiro antes de entrar.

Com o placar assegurado, Felipe Luís promoveu três trocas aos 13 minutos para poupar seus jogadores. Entraram Michael, Pedro e Erick Pulgar, respectivamente, nos lugares de Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Arrascaeta.

Mesmo com as substituições, o Flamengo continuou no ataque e marcou o quarto gol com Michael, aos 25 minutos. Ele apareceu do lado esquerdo da área para bater de primeira o cruzamento de Varela. Três minutos depois, Pedro roubou a bola na intermediária e deu o passe de calcanhar para Luiz Araújo, na frente da área, ajeitar e bater no canto: 5 a 0.

Até o final, o Flamengo não desistiu de atacar. Mas não marcou. Depois de tantos gols, a torcida aumentou a festa, gritou o nome de seus ídolos e foi feliz para casa.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 5 X 0 FORTALEZA

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Viña); Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta (Erick Pulgar); Luiz Araújo (Juninho), Bruno Henrique (Pedro) e Everton Cebolinha (Michael). Técnico: Filipe Luís

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Mancuso (Gaston Ávila); José Welison, Emmanuel Martínez, Pochettino (Yago Pikachu) e Lucca Prior (Breno Lopes); Marinho (Rodrigo Santos) e Deyverson (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Arrascaeta, aos 29 minutos do primeiro tempo; Evertton Araújo, aos 2, Luiz Araújo, aos 10 e 28, e Michael, aos 25 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Alex Sandro (Flamengo).

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA - R$ 3.821.110,00.

PÚBLICO - 64.900 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).