Flamengo e River Plate empatam em amistoso eletrizante disputado em Portugal Estadão Conteúdo 03.07.26 18h22 O Flamengo empatou em 2 a 2 com o River Plate em amistoso disputado nesta sexta-feira, 3, no Estádio Algarve, em Portugal. Foi o reencontro entre as equipes após a histórica final da Copa Libertadores de 2019, vencida pelo clube carioca. O confronto fez parte da intertemporada do Flamengo em solo português. O elenco comandado por Leonardo Jardim se reapresentou das férias no dia 19 de junho. O Flamengo embarcou para Portugal com vários desfalques, uma vez que teve nove jogadores convocados por suas seleções para a disputa da Copa do Mundo: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira, Lucas Paquetá, Arrascaeta, De la Cruz, Varela, Carrascal e Gonzalo Plata. Na intertemporada no país europeu, o Flamengo ainda irá enfrentar o Lausanne, da Suíça, no dia 8 e o Benfica, de Portugal, no dia 11. Os amistosos possuem substituições ilimitadas nas paralisações. O Flamengo iniciou a partida desta sexta com a força máxima que teve à disposição. O time começou o duelo com: Rossi, Emerson Royal, Vitão, João Victor e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo e Samuel Lino; Bruno Henrique e Pedro. Apesar de iniciar melhor, o River Plate abriu o marcador aos 6 minutos. Jorginho recebeu de João Victor, errou o passe para Rossi e entregou para Driussi chutar na saída do goleiro. Pouco depois, o Flamengo mostrou força para virar o jogo. Aos 30 minutos, Jorginho roubou a bola na intermediária do River e tocou para Samuel Lino. O atacante bateu cruzado no cantinho para empatar o jogo. Já aos 32 minutos, Bruno Henrique recebeu de Samuel Lino na esquerda, deixou Riveiro no chão e finalizou cruzado para marcar um golaço. Mas o River Plate deixou tudo igual novamente. Aos 37 minutos, após boa troca de passes do time argentino na entrada da área, Driussi recebeu na marca do pênalti e chutou forte para marcar mais um no agitado amistoso. Bruno Henrique ainda quase deixou o Flamengo novamente em vantagem no fim da primeira etapa, com cabeçada no travessão, aos 43 minutos. No segundo tempo, as duas equipes fizeram muitas modificações. No Flamengo, somente Vitão e João Victor terminaram o jogo em relação ao time que iniciou a partida. O time carioca teve boas chances de conseguir a vitória com Ayrton Lucas e Wallace Yan, mas o placar terminou mesmo empatado em 2 a 2. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol amistoso Flamengo River Plate COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Copa do Mundo: Raphinha participa de treino do Brasil antes de duelo contra a Noruega Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium. 03.07.26 13h23 Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 MMA Sport Club Ex-campeão do LFA, Bruno Souza tem data e local definidos para retorno ao octógono no 559 Fights 03.07.26 10h26 Futebol Papão sob efeito da restrição 03.07.26 10h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 futebol Novo reforço do Remo conta que ficou quatro dias na fronteira da Ucrânia para fugir da guerra Edson Fernando deixou a Ucrânia no início da passagem pelo Rukh Vynnyky por causa da guerra com a Rússia 03.07.26 10h12 ATUALIZAÇÃO Álbum da Copa 2026 ganha 120 novas figurinhas com Neymar, Endrick e mais; veja lista completa Kit de atualização da Panini inclui atletas convocados e mascotes oficiais do Mundial 03.07.26 11h20 Futebol Marcinho vê Paysandu fortalecido para duelo com o Ypiranga e cobra volta do 'DNA' bicolor Titular absoluto, meia destaca semanas cheias de treinamentos, diz que equipe corrigiu erros e acredita que detalhes serão decisivos para o Papão buscar a liderança da Série C 02.07.26 19h07