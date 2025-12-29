Capa Jornal Amazônia
Flamengo é o melhor sul-americano em 2025; Palmeiras, Fluminense e Botafogo completam Top 4

Segundo o IFFHS, o ranking de clubes é atualizado a cada mês, entre os dias 1º de dezembro de 2024 e 30 de novembro de 2025

Estadão Conteúdo
fonte

Flamengo (Gilvan de Souza/Flamengo)

Quatro times brasileiros aparecem no topo da lista da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) de melhores sul-americanos de 2025. Flamengo é o líder, seguido por Palmeiras, Fluminense e Botafogo. Coincidentemente, todos esses clubes foram os representantes do Brasil no Mundial de Clubes no meio do ano.

O Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileirão neste ano, lidera o ranking com 400 pontos. Logo atrás aparece o Palmeiras, vice-campeão continental, com 378 pontos, seguido por Fluminense, semifinalista do Mundial de Clubes, com 314, e Botafogo, com 264 pontos.

Vale ressaltar que Flamengo, Palmeiras e Fluminense são os brasileiros mais bem colocados no ranking mundial. O time rubro-negro é o oitavo colocado, enquanto a equipe alviverde é a nona e o clube tricolor é o 14º.

Além disso, o Atlético-MG também aparece na lista de melhores sul-americanos, na oitava posição, com 216 pontos. O Racing é o melhor time estrangeiro, na quinta posição, com 234 pontos.

Segundo o IFFHS, o ranking de clubes é atualizado a cada mês, sendo que a pontuação é calculada a partir das competições internacionais e nacionais, cada uma com peso e relevância diferente, entre os dias 1º de dezembro de 2024 e 30 de novembro de 2025.

O júri que elege os melhores times da América do Sul é composto por jornalistas esportivos e especialistas em futebol de 120 países, de todos os continentes. Esta eleição acontece desde 1987.

VEJA A LISTA DE MELHORES SUL-AMERICANOS DE 2025

  1. Flamengo (Brasil) - 400 pontos
  2. Palmeiras (Brasil) - 378 pontos
  3. Fluminense (Brasil) - 314 pontos
  4. Botafogo (Brasil) - 264 pontos
  5. Racing (Argentina) - 234 pontos
  6. Atlético Nacional (Colômbia) - 229,5 pontos
  7. LDU (Equador) - 216,5 pontos
  8. Atlético-MG (Brasil) - 216 pontos
  9. River Plate (Argentina) - 210 pontos
  10. Lanús (Argentina) - 208 pontos
