Flamengo desembarca no Rio após o vice da Copa Intercontinental sem o técnico Filipe Luís Estadão Conteúdo 19.12.25 9h23 Em um ambiente bem mais tranquilo e com poucos torcedores (cerca de trinta pessoas recepcionaram o elenco) no saguão do aeroporto do Galeão, a delegação do Flamengo desembarcou na noite desta quinta-feira, no Rio, após perder a decisão da Copa Intercontinental para o Paris Saint-Germain nos pênaltis, no torneio realizado em Doha, no Catar. A delegação chegou com 15 dos 26 jogadores inscritos na competição e o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Filipe Luís seguiu para a Espanha, onde vai passar parte das suas férias. A expectativa no clube neste fim de temporada é a definição da renovação de contrato do ex-lateral-esquerdo, que superou todas as expectativas em 2025 como treinador ao conquistar os títulos da Supercopa, Campeonato Carioca, Brasileiro e ainda a Libertadores. A boa atuação da equipe rubro-negra diante do favorito PSG valorizou ainda mais o seu trabalho aos olhos da diretoria. Sondado por clubes da Europa, Filipe Luís manifestou que o seu desejo é permanecer no Flamengo em 2026. Inicialmente, ele disse que teria uma conversa imediata com os dirigentes mas o encontro deve ficar para a próxima semana, antes das festas de fim de ano. "No momento minha realidade é o Flamengo. Estou muito feliz com esses jogadores, eles me deram a vida. Eu me sinto representado por eles. Sinto o que sou no campo quando vejo a minha equipe", afirmou o comandanter logo após a decisão contra os franceses em Doha, no catar. Dez jogadores emendaram as férias. O goleiro Rossi, o zagueiro Danilo, os laterais Alex Sandro e Ayrton Lucas, o volante Evertton Araújo e os atacantes Bruno Henrique, Pedro, Samuel Lino, Cebolinha e Michael não retornaram ao Rio, assim como o diretor de futebol, José Boto.