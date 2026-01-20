Flamengo confirma retorno da equipe principal para clássico contra o Vasco no Carioca Estadão Conteúdo 20.01.26 21h57 O Flamengo terá a volta do seu time principal nesta quarta-feira, 21, às 21h30 (de Brasília), quando encara o Vasco no Maracanã. O confronto é válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Este também será o primeiro jogo do técnico Filipe Luís no comando do clube rubro-negro em 2026. Até o momento, a equipe estava utilizando apenas jogadores da base e vinha sendo dirigida por Bruno Pivetti. "Em reunião realizada na tarde desta terça-feira (20), no CT George Helal, com a participação do presidente Luiz Eduardo Baptista, do diretor executivo de futebol José Boto e do técnico Filipe Luís, ficou definido que o Flamengo será representado por seu elenco profissional no clássico contra o Vasco da Gama, nesta quarta-feira (21)", escreveu o Flamengo em nota oficial. Em três rodadas disputadas no Cariocão, o time da Gávea soma um empate e duas derrotas e se encontra na sexta e última posição do Grupo B do torneio. Caso permaneça entre os dois últimos colocados da chave, o Flamengo precisará disputar um quadrangular com outras três equipes para tentar escapar do rebaixamento no estadual. Após o duelo contra o Vasco, o clube rubro-negro ainda terá pela frente o Fluminense, no próximo domingo, 25, e o Sampaio Corrêa-RJ, ainda sem data definida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Carioca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida 20.01.26 16h31 LUTO Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada 20.01.26 12h56 futebol Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente 20.01.26 12h34 Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45 Futebol Remo pode apresentar três reforços nos próximos dias, diz jornalista Clube procura goleiro, lateral-esquerdo e meia; Vitor Bueno tem negociação avançada, e André Moreira está no radar azulino 20.01.26 15h40 futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14