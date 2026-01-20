Flamengo confirma retorno da equipe principal para clássico contra o Vasco no Carioca

O Flamengo terá a volta do seu time principal nesta quarta-feira, 21, às 21h30 (de Brasília), quando encara o Vasco no Maracanã. O confronto é válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Este também será o primeiro jogo do técnico Filipe Luís no comando do clube rubro-negro em 2026. Até o momento, a equipe estava utilizando apenas jogadores da base e vinha sendo dirigida por Bruno Pivetti.

"Em reunião realizada na tarde desta terça-feira (20), no CT George Helal, com a participação do presidente Luiz Eduardo Baptista, do diretor executivo de futebol José Boto e do técnico Filipe Luís, ficou definido que o Flamengo será representado por seu elenco profissional no clássico contra o Vasco da Gama, nesta quarta-feira (21)", escreveu o Flamengo em nota oficial.

Em três rodadas disputadas no Cariocão, o time da Gávea soma um empate e duas derrotas e se encontra na sexta e última posição do Grupo B do torneio.

Caso permaneça entre os dois últimos colocados da chave, o Flamengo precisará disputar um quadrangular com outras três equipes para tentar escapar do rebaixamento no estadual.

Após o duelo contra o Vasco, o clube rubro-negro ainda terá pela frente o Fluminense, no próximo domingo, 25, e o Sampaio Corrêa-RJ, ainda sem data definida.