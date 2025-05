Flamengo anuncia retorno e Rodrigo Caio será novo auxiliar técnico de Filipe Luís

Rodrigo Caio está de volta ao Flamengo. Mas, desta vez, o ex-zagueiro atuará na comissão técnica liderada por Filipe Luís. Será a primeira experiência do jogador aposentado, com apenas 31 anos, como auxiliar técnico. Ao lado do treinador, formará uma jovem dupla no comando do time, ambos com histórico de conquistas pela equipe carioca como atletas.

"A chegada de Rodrigo Caio faz parte de um projeto estratégico da Diretoria de Futebol, que busca integrar à comissão técnica profissionais preparados, com identidade rubro-negra e histórico de conquistas com o Manto Sagrado. A presença de um jogador que marcou época no clube tem como objetivo fortalecer a cultura vencedora, parte do DNA do Flamengo", anunciou o clube, ao divulgar a nova contratação para a comissão técnica.

Rodrigo Caio vai integrar a comissão técnica permanente do futebol profissional rubro-negro. O ex-defensor ocupará a vaga deixada por Daniel Alegria, demitido pelo clube na última segunda-feira - ele acompanhava Filipe Luís desde o trabalho do jovem técnico pelas categorias de base do Flamengo. O ex-auxiliar do time carioca era reconhecido pelo bom trabalho com bola parada. Rodrigo Caio, contudo, não terá essa função em seu retorno ao clube. A busca pelo ex-zagueiro atende a uma demanda por um novo perfil na comissão técnica rubro-negra.

"Com espírito de liderança, conhecimento tático e total identificação com o clube, Rodrigo Caio passa a integrar o dia a dia do elenco profissional no Ninho do Urubu. Além de agregar o conhecimento e experiência dos tempos como jogador, ele também traz no currículo a Licença B do Curso de Treinadores da CBF Academy", explicou o Flamengo, em comunicado.

Rodrigo Caio abandonou os gramados no fim do ano, ao não renovar seu contrato com o Grêmio, seu último time. Antes, defendeu o Flamengo e o São Paulo, onde foi formado na base. Suas maiores conquistas foram obtidas com o time carioca, ajudando a levantar uma série de títulos na grande fase vivida pelo Fla entre 2019 e 2023.

O então zagueiro foi bicampeão da Copa Libertadores (2019 e 2022), bicampeão brasileiro (2019 e 2020), campeão da Copa do Brasil (2022), tricampeão carioca (2019, 2020 e 2021), bicampeão da Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e campeão da Recopa sul-americana (2020).