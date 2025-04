Flamengo anuncia renovação do contrato com Gerson até 2030: 'É o time do meu coração'

O Flamengo anunciou, nesta terça-feira, em suas redes sociais, a renovação do contrato do meia Gerson. O jogador de 27 anos assinou um novo acordo com o clube rubro-negro até dezembro de 2030.

"Nosso Coringa renovou seu vínculo com o Mengão e seguirá aterrorizando os rivais por mais 5 anos!", em publicação com a foto do atleta maquiado e vestido como o personagem dos quadrinhos e do cinema. O apelido acompanha o jogador desde sua primeira passagem pelo clube carioca, em 2019, por sua fácil adaptação a qualquer setor no campo.

O vínculo anterior de Gerson com o Flamengo era válido até 2027, mas o camisa 20 pediu uma valorização salarial e a extensão do contrato, aceitos pela diretoria após longas negociações. Desde que retornou ao clube, em 2023, recomprado do francês Olympique de Marselha, para onde tinha partido em 2021, o atleta se tornou uma das lideranças e pilares do elenco, contribuindo com 11 gols e 21 assistências em 126 partidas disputadas.

"Estou realizando mais uma vez um sonho na minha vida. É o time do meu coração. Até 2030. Espero que a minha passagem continue sendo vitoriosa. Feliz e mais motivado ainda. Quero sempre buscar mais", afirmou Gerson à Flamengo TV. "A direção do clube reconheceu a valorização, estou contente por eles verem o que eu faço dentro de campo."

No total, o capitão rubro-negro soma 238 partidas com a camisa do Flamengo, ajudando o clube a conquistar a Copa Libertadores, a Recopa Sul-Americana, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, três títulos da Supercopa do Brasil, além de quatro estaduais. Sua boas atuações renderam convocações à seleção brasileira para a disputa das Eliminatórias da Copa de 2026.

"A extensão do contrato reforça o compromisso do clube com a manutenção de uma base forte e vencedora, além de representar mais um passo na valorização de atletas identificados com a torcida e a história rubro-negra", comunicou o Flamengo, em seu site.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, diante do argentino Central Córdoba, pela segunda rodada do Grupo C da Copa Libertadores. Pelo Brasileiro, a equipe rubro-negra enfrenta o Grêmio, no domingo, às 17h30, em Porto Alegre (RS).