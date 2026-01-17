Flaco López se consagra, Palmeiras derruba o Mirassol e vence outra por 1 a 0 no Paulistão Estadão Conteúdo 17.01.26 22h52 Na noite deste sábado, na Arena Crefisa, o Palmeiras superou o Mirassol pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O 1 a 0 foi conquistado graças a um gol de cabeça de Flaco López, que entrou na segunda parte e confirmou a superioridade que os donos da casa demonstraram ao longo de todo o jogo. O Palmeiras fez uma boa partida mesmo sem apresentar grandes novidades em comparação ao que mostrou em 2025. O condicionamento físico ainda não é dos melhores, o que impossibilita uma avaliação mais concreta sobre o estágio técnico da equipe. Os destaques ficaram pelas atuações consistentes dos jovens Arthur, lateral-esquerdo de 20 anos, e Luís Pacheco, volante de 17. O atacante Riquelme Fillipe, de 19, entrou no segundo tempo e também foi bem. Há de se reconhecer as boas participações de Ramón Sosa, Flaco López e Mauricio. Ainda em reconstrução após perder importantes peças, o Mirassol ficou distante de apresentar o futebol exitoso da temporada passada. O resultado deixa o Palmeiras provisoriamente na liderança do Paulistão, com nove pontos e 100% de aproveitamento após a terceira vitória pelo placar mínimo. O Mirassol, por sua vez, fica em oitavo, com três pontos, e pode perder posições. Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Novorizontino, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. A partida está agendada para terça-feira, às 20h. O Mirassol joga no mesmo horário, mas na quarta-feira. A equipe recebe em seus domínios o Red Bull Bragantino. O Palmeiras começou mais valente e arriscando finalizações de média distância. O clube alviverde levou perigo à meta do Mirassol e enfileirou escanteios. Foram sete em 11 minutos, enquanto o time do interior sequer chutou a gol nesse período. Aos 20, a arbitragem errou ao não dar cartão ao jogador Eduardo, do Mirassol, que colocou a mão na bola em uma jogada de ataque do Palmeiras. O lance gerou muita reclamação de Abel Ferreira, que foi punido pelo juiz com o amarelo que ele desejava ao adversário. Aos poucos, o Palmeiras foi perdendo espaço em campo e viu o Mirassol progredir. O time mandante passou a apostar em bolas longas e jogadas de mais velocidade para tentar surpreender o adversário. Vitor Roque chegou a perder um gol incrível após bela jogada tramada pelo ataque palmeirense. Carlos Miguel também teve algum trabalho com lances do Mirassol. Mas o zero não saiu do placar no primeiro tempo. No início do segundo tempo, o jogo ficou muito travado e com poucas chances dos dois lados. Abel substituiu os dois atacantes, Roque e Bruno Rodrigues, por Flaco López e Riquelme Filipe. Roque saiu reclamando de dores no joelho. Aos 26 minutos, Flaco López sofreu falta do lado direito do ataque, próximo à grande área. Ramón Sosa cobrou com precisão, em direção à segunda trave, o atacante argentino cabeceou e colocou o Palmeiras em vantagem. Depois do gol, o jogo voltou ao padrão anterior, com raras oportunidades e muito travado por faltas. Flaco López ainda teve outras chances, mas o placar persistiu com o 1 a 0 até o apito final. FICHA TÉCNICA PALMEIRAS 1 x 0 MIRASSOL PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez (Benedetti), Bruno Fuchs e Arthur (Piquerez); Luís Pacheco (Emi Martínez), Marlon Freitas, Mauricio e Ramón Sosa; Bruno Rodrigues (Riquelme Fillipi) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira. MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura (Renato Marques), Yuri Lara (Lucas Mugni), Eduardo (José Aldo) e Shaylon (Galeano); Alesson (Carlos Eduardo) e André Luís. Técnico: Rafael Guanaes. GOL: Flaco López, aos 26 minutos do 2º tempo. ÁRBITRO: Lucas Canetto Bellote. CARTÕES AMARELOS: Abel Ferreira, Ramón Sosa, Carlos Miguel, Rafael Guanaes, Reinaldo, Renato Marques, João Victor e Shaylon. PÚBLICO: 12.654 pessoas. RENDA: Não disponível. LOCAL: Arena Crefisa, em Barueri. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Palmeiras Mirassol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES Flamengo volta a apostar em time B, joga mal e leva baile do Volta Redonda no Carioca 17.01.26 23h57 FUTEBOL Remo x Abaeté: gol de Marquinhos Belém na Série C de 2005 e um 'apelido' eternizado pela torcida azulina Há 17 anos, o Remo venceu o Abaeté no Mangueirão em uma partida decidida por um jogador que venceu as dificuldades dentro e fora de campo 02.10.22 8h00 Futebol Tapajós anuncia Fábio Oliveira no comando técnico para jogo contra o Santa Rosa O ex-jogador e treinador foi acionado para tentar salvar o time, que enfrenta o Santa Rosa neste domingo, precisando vencer para evitar o descenso 27.02.24 22h09 Bia Haddad sai na frente, leva virada de Yulia Putintseva e cai na estreia do Australian Open 18.01.26 0h32