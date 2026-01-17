Flaco López se consagra, Palmeiras derruba o Mirassol e vence outra por 1 a 0 no Paulistão

Na noite deste sábado, na Arena Crefisa, o Palmeiras superou o Mirassol pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O 1 a 0 foi conquistado graças a um gol de cabeça de Flaco López, que entrou na segunda parte e confirmou a superioridade que os donos da casa demonstraram ao longo de todo o jogo.

O Palmeiras fez uma boa partida mesmo sem apresentar grandes novidades em comparação ao que mostrou em 2025. O condicionamento físico ainda não é dos melhores, o que impossibilita uma avaliação mais concreta sobre o estágio técnico da equipe.

Os destaques ficaram pelas atuações consistentes dos jovens Arthur, lateral-esquerdo de 20 anos, e Luís Pacheco, volante de 17. O atacante Riquelme Fillipe, de 19, entrou no segundo tempo e também foi bem. Há de se reconhecer as boas participações de Ramón Sosa, Flaco López e Mauricio.

Ainda em reconstrução após perder importantes peças, o Mirassol ficou distante de apresentar o futebol exitoso da temporada passada.

O resultado deixa o Palmeiras provisoriamente na liderança do Paulistão, com nove pontos e 100% de aproveitamento após a terceira vitória pelo placar mínimo. O Mirassol, por sua vez, fica em oitavo, com três pontos, e pode perder posições.

Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Novorizontino, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. A partida está agendada para terça-feira, às 20h. O Mirassol joga no mesmo horário, mas na quarta-feira. A equipe recebe em seus domínios o Red Bull Bragantino.

O Palmeiras começou mais valente e arriscando finalizações de média distância. O clube alviverde levou perigo à meta do Mirassol e enfileirou escanteios. Foram sete em 11 minutos, enquanto o time do interior sequer chutou a gol nesse período.

Aos 20, a arbitragem errou ao não dar cartão ao jogador Eduardo, do Mirassol, que colocou a mão na bola em uma jogada de ataque do Palmeiras. O lance gerou muita reclamação de Abel Ferreira, que foi punido pelo juiz com o amarelo que ele desejava ao adversário.

Aos poucos, o Palmeiras foi perdendo espaço em campo e viu o Mirassol progredir. O time mandante passou a apostar em bolas longas e jogadas de mais velocidade para tentar surpreender o adversário.

Vitor Roque chegou a perder um gol incrível após bela jogada tramada pelo ataque palmeirense. Carlos Miguel também teve algum trabalho com lances do Mirassol. Mas o zero não saiu do placar no primeiro tempo.

No início do segundo tempo, o jogo ficou muito travado e com poucas chances dos dois lados. Abel substituiu os dois atacantes, Roque e Bruno Rodrigues, por Flaco López e Riquelme Filipe. Roque saiu reclamando de dores no joelho.

Aos 26 minutos, Flaco López sofreu falta do lado direito do ataque, próximo à grande área. Ramón Sosa cobrou com precisão, em direção à segunda trave, o atacante argentino cabeceou e colocou o Palmeiras em vantagem.

Depois do gol, o jogo voltou ao padrão anterior, com raras oportunidades e muito travado por faltas. Flaco López ainda teve outras chances, mas o placar persistiu com o 1 a 0 até o apito final.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 MIRASSOL

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez (Benedetti), Bruno Fuchs e Arthur (Piquerez); Luís Pacheco (Emi Martínez), Marlon Freitas, Mauricio e Ramón Sosa; Bruno Rodrigues (Riquelme Fillipi) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura (Renato Marques), Yuri Lara (Lucas Mugni), Eduardo (José Aldo) e Shaylon (Galeano); Alesson (Carlos Eduardo) e André Luís. Técnico: Rafael Guanaes.

GOL: Flaco López, aos 26 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO: Lucas Canetto Bellote.

CARTÕES AMARELOS: Abel Ferreira, Ramón Sosa, Carlos Miguel, Rafael Guanaes, Reinaldo, Renato Marques, João Victor e Shaylon.

PÚBLICO: 12.654 pessoas.

RENDA: Não disponível.

LOCAL: Arena Crefisa, em Barueri.